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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

تحولات سوریه/

پیشروی ارتش سوریه در حلب و حسکه/صدها تروریست در جوبر به هلاکت رسیدند

پیشروی ارتش سوریه در حلب و حسکه/صدها تروریست در جوبر به هلاکت رسیدند

پاکسازی شهرک جزعه در حسکه و منطقه بوستان پاشا در حلب و هلاکت صدها تروریست در جوبر از اخبار مهم سوریه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یک منبع امنیتی در ارتش سوریه اعلام کرد که "گردانهای حمایت مردمی" شهرک "جزعه" در استان حسکه را از وجود داعش پاکسازی کردند.

این منبع همچنین اعلام کرد که ارتش سوریه با حمله به مواضع داعش در منطقه بوستان پاشا در حلب، این گروه تروریستی را در این منطقه تارو مار کرد و در جریان آن تعداد زیادی تروریست به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر وزارت خارجه سوریه با اشاره به اظهارات جنجالی "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه در خصوص سوریه از آغاز بحران در این کشور تاکنون اعلام کرد که رئیس جمهوری فرانسه با بیان چنین اظهاراتی، خود را به یکی از شرکای اصلی تروریستها در ریختن خون مردم سوریه تبدیل کرده است.

شبکه المیادین هم از هلاکت صدها تروریست مورد حمایت محور ضد سوری در عملیات نیروهای ارتش سوریه در منطقه جوبر در حومه دمشق خبر داد.

کد مطلب 2361386

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