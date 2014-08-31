مقوله فرهنگ در اقتصاد نقش موثري دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر رشید ظهر يكشنبه در بیست و دومین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: نقش فرهنگ در توسعه کشور و در مباحث اقتصادي بسيار حائز اهمیت است.
وي ادامه داد: فرهنگ و اقتصاد در نامگذاری سالها از سوي مقام معظم رهبری مورد عنايت ويژه قرار دارد زيرا اين دو عامل در توسعه کشور بسيار مهم است و نمي توان به سادگي از كنار اين شاخصه ها گذاشت.
مشاور عالی استاندار خراسان رضوی با اشاره به جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای، تصريح كرد: در خروجی اين جشنوارهها قشر دانشگاهی به عنوان قشری فرهیخته و فضای علمی دانشگاه به عنوان موجودیتی پویا تأثیرگذار مطرح است و بي ترديد بايد خروجی جلسات مذکور فرهنگسازی، مردممداری و خدمت به مردم باشد.
رشيد بر نهادينه كردن فرهنگ قرآنی، خدمت به مردم، مومنان و مستمندان در جامعه تاكيد كرد و گفت: امروز باید به ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی و سنتهای حسنه توجه كرد و در اين راستا برگزاري جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای ضمن ترويج فرهنگ اسلامي موجب مي شود تا قشر دانشگاهی به عنوان قشری فرهیخته، نقشي پویا و تأثیرگذار در جامعه داشته باشند.
رئیس دانشگاه فنی مشهد در ادامه اين مراسم گفت: دانشجویان دانشگاههای فنی و حرفه ای میتوانند در حوزههای علمی و عملی و در حوزه فرهنگی بسيار خوب كار كنند و افرادی که در مسیر دانشکدههای فنی و حرفه ای قرار میگیرند از هوش علمی بالاتری برخوردارند.
علي هاشمي بيان كرد: دانشکده فنی مشهد در رشتههای قرآنی بسیار خوش درخشیده است و در حوزه مسابقات هنری هم دانشجویان دانشکده فنی مشهد جزء پیشرویان کشوری هستند.
وي بیان کرد: هدف اصلی از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای ترویج فرهنگ رضوی است و ما نیازمند این هستبم که دانشجویان ما بیشتر با سیره ائمه و معصومین به عنوان الگو در زندگی مطرح بشود آشنا شود.
به گفته وي مسابقات فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در سه مرحله برگزار میشود که مرحله مقدماتی آن در 170 مرکز دانشکده فنی و حرفه ای کشور و در اردیبهشت ماه برگزار شد که پس از انتخاب نفرات برتر در تیر ماه شرکت کنندگان در سطح منطقه ای شرکت کردند و پس از آن به مرحله نهایی مشهد راه پیدا کردند.
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