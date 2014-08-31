اطلس مسیر عشایر کشور تدوین شد/ 56 هزار کیلومتر از راههای کوچ عشایر مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در اداره کل امور عشایری استان سمنان با بیان اینکه اطلس مسیر عشایر تدوین شده است افزود: پس از انتشار این اطلس و اعلام آگهی این مسیرها در روزنامه رسمی کشور این راه ها بعنوان محل معارض مطرح خواهد بود و هرگونه ساخت و ساز در این مسیرها مطلقا ً‌ممنوع است.

وی مهمترین نگرانی پیش روی صنعت تولید دام کشور را خروج دام مولد جوان از چرخه تولید دانست و افزود: اگر نتوانیم آثار خشکسالی را مدیریت کنیم به دام جوان و مولد آسیب می رسد.

وی از صدور مجوز توسط وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات محدود دام زنده از ایران خبر داد و اظهار داشت: این مجوزها برای مقابله با آثار خشکسالی گرفته شده تا دامداران دارای مشکل فروش و نگهداری دام دچار زیان نشوند.

بخشی از ضرر دامداران با صادرات جبران می شود

رئیس سازمان امور عشایر گفت: شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند با فعال شدن در صادرات دام زنده، بخشی از ضرر دامداران به دلیل قیمت دام در بازار نیز موثر است.

قندالی درباره اجرای طرح اسکان عشایر افزود: کوچ؛ میراثی معنوی،‌ تمدنی و تاریخی است و باید حفظ شود و در مباحث گردشگری طبیعی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: در مدت اجرای سه برنامه توسعه از 212 هزار خانوار عشایر حدود 85 هزار خانوار اسکان داده شدند.

اسکان عشایر طرحی اختیاری است

رئیس سازمان امور عشایربا تأکید بر اینکه اسکان عشایر طرحی اختیاری است تصریح کرد: این امر به شرط ایجاد اشتغال و زیرساختهای مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق خاص عشایر انجام می شود.

قندالی به آغاز فصل کوچ قشلاقی عشایر اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت 238 میلیارد ریال برای جبران آثار خشکسالی در زمان قشلاق عشایر در نظر گرفته شد که بین 10 استان برای تهیه علوفه و آب دام و در سایر استانها تنها برای تهیه آب توزیع شد.

وی، از برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی برای توسعه صنعت پرواربندی خبر داد و گفت: بر اساس مفاد بند ع تبصره پنج قانون بودجه سال 93، این تسهیلات برای مقابله با آثار خشکسالی برای سرمایه گذاری در بخش پروار بندی، کاهش فشار بر مراتع و خرید نهاده های دامی به متقاضیان پرداخت می شود.

56 هزار کیلومتر از راههای کوچ عشایر مرمت می شود

رئیس سازمان امور عشایر، احداث، نگهداری و مرمت 56 هزار کیلومتر از راههای کوچ عشایر را از دیگر خدمات سازمان امور عشایر دانست و افزود: تأمین آب به ویژه در مواقع خشکسالی از دیگر اقدامات است و امسال یک میلیون و 200 هزار مترمکعب آب با حدود 250 تانکر در اختیار عشایر قرار گرفته است.

قندالی گفت: به منظور حفاظت از مراتع ،سوخت فسیلی در جایگاه های توزیع و کپسول های گاز با قیمت مناسب در اختیار جامعه عشایری قرار می گیرد.

وی همچنین از اختصاص 300 میلیارد تومان اعتبار تسهیلات به جامعه عشایری خبر داد و گفت: این تسهیلات به منظور ایجاد زیرساخت های زنجیره تولید تا توزیع تولیدات جامعه عشایری اختصاص یافته است.

تخصیص 13 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به استان سمنان

رئیس سازمان امور عشایر، درباره فعالیت تشکل ها و اتحادیه های عشایری نیز گفت: تاکنون 196 تشکل عشایری ایجاد شده است و همه عشایر در این تشکل ها عضو هستند و نهاده های مورد نیاز دامی خود را از این تشکل ها تأمین می کنند.

قندالی در خاتمه، سمنان را از استانهای با کاهش شدید بارندگی در سالجاری معرفی کرد و افزود: این استان 13 میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار خشکسالی ویژه عشایر دریافت کرد.