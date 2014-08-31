لاریجانی درگذشت پدر اکبر ترکان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر اکبر ترکان را تسلیت گفت.



متن پیام به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم



جناب آقای مهندس اکبر ترکان



با سلام



درگذشت پدر گرامیتان که دو فرزند خود را سر افرازانه تقدیم انقلاب و نظام کرده است را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.



علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی