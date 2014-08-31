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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۰۶

با صدور پیامی:

لاریجانی درگذشت پدر اکبر ترکان را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت پدر اکبر ترکان را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر اکبر ترکان و ابوالشهیدین را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر اکبر ترکان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس اکبر ترکان

با سلام

درگذشت پدر گرامیتان که دو فرزند خود را سر افرازانه تقدیم انقلاب و نظام کرده است را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 2361415

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