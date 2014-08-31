به گزارش خبرنگار مهر، حامد عربزاده ظهریکشنبه در نشت خبری با اصحاب رسانه با بيان اينكه برنامههاي دهه كرامت از پنجم شهريورماه در خراسان جنوبی آغاز شده است، اظهار كرد: جشن اصلي اين دهه در روز پنجشنبه 13 شهريورماه در محل حسینیه جماران برگزار میشود.
وي عنوان كرد: سال گذشته حدود 25 هزار نفر در اين جشن شركت كردند كه پيشبيني ميشود امسال اين تعداد افزایش یابد.
عربزاده افزود: بر اساس روال هر ساله کاروان خدام رضوی با عنوان جشنهای زیر سایه خورشید از فردا وارد خراسان جنوبی میشوند.
وی با بیان اینکه امسال هفتمین سال برگزاری این جشنها در خراسان جنوبی است، افزود: از فردا حال و هوای خراسان جنوبی بو و عطر گنبد ملکوتی امام هشتم(ع) را به خود میگیرد.
خراسان جنوبی میزبان دو کاروان خادمان رضوي
مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید بیان كرد: دو کاروان خادمان رضوي به همراه دو روحاني از 10تا 14 شهريورماه در استان خراسان جنوبی بوده و به شهرهاي قهستان، اسدیه، گزیک، آرینشهر،طبس، حاجیآباد و بیرجند سفر خواهند كرد.
عربزاده ادامه داد: خادمان رضوي با حضور در بيمارستانها ضمن عيادت از بيماران عطر رضوی را در بیمارستانهای مرکز استان انتشار میدهند.
وي ديدار با معلولان، جانبازان، ايتام، زندانيان، برادران اهل سنت و دانشجويان را از ديگر برنامههاي خادمان رضوي در استان خراسان جنوبی برشمرد و افزود: در روز 13 شهريورماه نيز خادمان در جشن بزرگ زير سايه خورشيد شركت و برنامههاي مختلفي اجرا ميكنند.
عربزاده با بیان اینکه در دهه کرامت سال جاری دو کاروان خادمان وارد خراسان جنوبی میشود، افزود: یک کاروان ویژه شهرستان طبس و یک کاروان برای حضور در سایر نقاط استان دعوت شده است.
توزيع بستههاي تبركي توسط خادمان رضوي بين بيماران
مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید خراسان جنوبی همچنين از توزيع بستههاي تبركي خادمان رضوی خبر داد و افزود: امسال نبات و نمك تبركي از حرم رضوي به بیرجند ارسال شده و خادمان آنها را بين بيماران توزيع خواهند كرد.
عربزاده هدف از برگزاری جشنهای زیرسایه خورشید را بسط و نشر ارزشهای دینی دانست و اظهار کرد: از دستگاهها و متولیان فرهنگی استان انتظار است تا در برگزاری جشنهای زیرسایه خورشید و استقبال از کاروان خدام همکاری بیشتری کنند.
وی از مسئولین فرهنگی خراسان جنوبی انتقاد کرد و گفت: انتظار از دستگاههای متولی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر نماینده ولی فقیه این بود که نسبت به سالهای گذشته بیشترین همکاری را با ما داشته باشند.
عربزاده در پایان اظهار کرد: کاروان خدام رضوی ظهر جمعه توسط نمازگزاران شهرستان بیرجند بدرقه میشوند.
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