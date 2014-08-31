به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم معارفه رئیس دانشگاه سمنان با اشاره به نقش وجایگاه های دانشگاه ها گفت: دانشگاهیان برای گره گشایی از امور مختلف به کمک دولت بیایند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت قشر دانشگاهی از دولت تدبیر و امید، ادامه داد: در سالهای گذشته به دلیل وجود نگاه غیرعلمی در سطح بین المللی، کشور دچار فشارهای سیاسی و اقتصادی بسیاری شد و امروز دیگر نباید نسبت به این مسایل بی توجه باشیم.

دانشگاهیان برای رشد منفی اقتصادی و رکود در کشور چاره جویی کنند

استاندار سمنان گفت: دولت یازدهم در شرایطی اختیار قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت که کشور در امور داخلی و خارجی به ویژه در امور اقتصادی شرایط خاصی داشت.

وکیلی وجود تورم و رکود در اقتصاد کشور را مهمترین مشکل کشور در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید دانست و افزود: دانشگاهیان برای چاره جویی برای مشکلات در بخشها به ویژه جلوگیری از رشد منفی اقتصادی و رکود در کشور، دولت یازدهم را کمک کنند.

وی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه تاکید کرد: استان سمنان در حالی برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشت که محور توسعه در این استان آموزش عالی قرار گرفته بود.

ضرورت توسعه کیفی دانشگاه ها در کنار رشد کمی

استاندار سمنان بر توسعه کیفی دانشگاه های استان در کنار رشد کمی در سالهای گذشته تاکید و خاطرنشان کرد: دانشگاه ها برای پر کردن ظرفیت خالی به دنبال جذب دانشجو از تمام دنیا باشند.

وکیلی با بیان اینکه توسعه استان سمنان در کنار دانشگاه مفهوم و معنا پیدا می‌کند گفت: دانشگاه‌های این استان باید برای چالش‌ها، ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توسعه استان سمنان راه‌کار بدهند.

وی با اشاره به نقش و جایگاه دانشگاه‌ها و دانشجویان و ظرفیت بالای مراکز علمی و آموزش عالی این استان از دانشگاه‌های استان خواست در راستای رشد و توسعه استان به مدیران کمک کنند.

وکیلی آموزش عالی را یکی از محورهای توسعه استان سمنان دانست و افزود: باید برای اینکه دانشگاه‌های استان محور توسعه باشند، برنامه‌ریزی شده و مسائل، چالش‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود در این عرصه شناخته شود.

دانشگاه ها وحدت علمی و عملی داشته باشند

فرماندار شهرستان سمنان نیز در این آیین خواستار وحدت علمی و عملی در دانشگاه ها شد و بر اجرایی شدن چشم انداز و منویات رهبری در دانشگاه ها تاکید کرد.

حسن سعدالدین با اشاره به ظرفیت بالای مراکز دانشگاهی موجود در استان سمنان خاطرنشان کرد: نقشه توسعه و راه رشد و پیشرفت استان از مسیر دانشگاه پیموده می‌شود.

در پایان این مراسم عباس هنربخش رئوف به عنوان رئیس دانشگاه سمنان معرفی و از زحمات علی خیرالدین قدردانی شد.