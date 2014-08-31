همایش کارشناسان و مدیران مدارس شاهد استان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش کارشناسان و مدیران مدارس شاهد استان قم ظهر یکشنبه با حضور کفراشی، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش، مدیر کل آموزش و پرورش و مدیران مدارس شاهد استان قم در قم برگزار شد.

در این مراسم نمایندگانی از مدارس ایثارگران، طرح پراکنده شاهد، آموزش ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به بیان مشکلات و مسائل پیش روی دانش آموزان شاهد در این مقاطع پرداختند.

نماینده مدارس ایثارگران با بیان این که منشأ مشکلات دانش آموزان این مدارس بودجه است، اظهار کرد: این که آیا برای مدارس ایثارگران بودجه‌ای در نظر گرفته شده یا نه یک سوال مهم است اما فکر نمی‌کنم بودجه‌ای برای آن نباشد.

وی در ادامه افزود: برخی مدارس ایثارگران در کشور در حال جمع آوری هستند و در استان قم نیز با توجه به آمار زیاد ایثارگران جمع آوری نمی‌شود زیرا مهاجر پذیر است و 6 هزار خانواده شهید دارد.

این نماینده اضافه کرد: نسبت به سال‌های گذشته به این مدارس توجه کمتری شده و خواستار نگاه ویژه‌ای به این مدارس هستیم هرچند در هر دولتی به جامعه ایثارگران بدون در نظر گرفتن خط سیاسی و جناحی توجه خاصی به این مدارس شده اما اکنون روند پیش رو ضعیف است.

وی منابع مالی، تشویق همکاران و توجه به نیروی انسانی را از مهم ترین مسائلی عنوان کرد که باید به آنها اهمیت داده شود.



نماینده مدارس طرح پراکنده شاهد دومین فردی بود که به ایراد سخن پرداخت و ابتدای سخنش را با این سوال آغاز کرد که هدف از طرح پراکنده شاهد چیست و بنیاد شهید در این طرح چه چیزی را پیگیری می‌کند.

وی با بیان این که سرانه فقط مهم نیست بلکه دیدگاه نیز اهمیت دارد، ادامه داد: در استان قم 177 دانش آموز در مدارس طرح پراکنده شاهد تحصیل می کنند که از این تعداد 97 نفر جزء مدارس خاص همچون فرزانگان و نمونه دولتی هستند.

نماینده مدارس طرح پراکنده شاهد خواستار ارسال شیوه نامه ساماندهی و پذیرش جذب دانش آموز برای مناطق و نواحی شد و ابراز داشت: اگر ما از دانش آموزان شاهد حمایت نکنیم گروه‌های معاند سوء استفاده می‌کنند و آن‌ها آسیب می‌بینند.

ساختار شکل گیری طرح پراکنده شاهد اشتباه است

وی عنوان کرد: فعالیت پرورشی در این دانش آموزان صفر است و ساختار شکل گیری طرح پراکنده شاهد اشتباه است و با امکانات موجود نمی توان کاری کرد.

افزایش حق پاداش و سرویس ایاب و ذهاب، راه اندازی یک هنرستان فنی حرفه ای با ارائه رشته هایی با متقاضی زیاد، هماهنگی در ساماندهی نیروی انسانی ایثارگر در وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید و پاسخ به مشکلات مشاوره ای دانش آموزان مواردی بود که نماینده مدارس طرح پراکنده شاهد در این جلسه خواستار رسیدگی به آن ها شد.

"دانش آموزان شاهد وضعیت روحی خود را از خانواده به ارث برده اند". این سخنی بود که نماینده آموزش ابتدایی آن را بیان کرد و افزود: باید فکری به حال روحی دانش آموزان شاهد کرد.

موسوی نژاد تصریح کرد: مدارس شاهد به سرویس ایاب و ذهاب نیاز دارند و ما نمی توانیماین مسئولیت را قبول کنیم چون از مدرسه خارج است و نمی توانیم مسائل آن را کنترل کنیم.

وی ابراز کرد: پیش از این 10 درصد ثبت نام در این مدارس در دست مدیران بود که این مورد حذف شده و ما خواستار هستیم که حداقل 2 درصد ثبت نامی را به مدیران مدارس بدهند، حق الزحمه ها افزایش یابد و همچنین فرزندان همکاران نیز بتوانند در این مدارس تحصیل کنند.

نماینده آموزش متوسطه اول منابع مالی را یادآور شد و افزود: ما در ثبت مدارس شاهد با مشکل بودجه مواجه هستیم و از نیمه خرداد ماه ثبت نام ها آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.

نیروهای کارآمد مدارس شاهد درحال رفتن از این مدارس هستند

شریفی ادامه داد: نیروهای کارآمد مدارس شاهد درحال رفتن از این مدارس هستند و لازم است تشویق های ویژه ای برای همکاران صورت گیرد تا آن ها بمانند و همچنین سرویس ارائه شود.

نماینده آموزش متوسطه دوم نیز با بیان این که لازم است آزمونی هماهنگ در میان دانش آموزان شاهد کشور برگزار شود، عنوان داشت: مشاور در مدارس شاهد بسیار نیاز است و ما با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم.

وی همچنین خواستار واریز سرانه دانش آموزان شاهد از سوی بنیاد شهید به حساب والدین آن ها شد تا کارها بهتر پیش برود.

