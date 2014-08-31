3 واحد تولیدی در منطقه آزاد انزلی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور عصر یکشنبه در این مراسم اذعان داشت: واحد تولیدی فوم سقفی در زمینی به مساحت هزار و 500 متر مربع با سطح زیربنای 650 متر مربع از مواد اولیه پلی استایرن اقدام به تولید فوم سقفی می کنند و ظرفیت اسمی تولید این واحد تولیدی هزار و 800 تن در سال بوده که به صورت مستقیم برای 20 نفر اشتغالزایی شده است.

وی افزود: واحد تولیدی نان فانتزی و صنعتی در زمینی به مساحت دو هزار و 900 متر مربع با سطح زیر بنای دو هزار متر مربع، سالیانه سه هزار تن نان تولید و شرایط برای اشتغال 30 نفر فراهم شده است.



مدیر عامل منطقه آزاد انزلی همچنین به سومین واحد تولیدی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این منطقه بطور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت، اشاره کرد و اظهارداشت: این شرکت با فناوری نانو اقدام به تولید مواد پاك كننده و شوینده های بیولوژیك می کند و با اشتغالزایی مستقیم برای 20 نفر سالانه 600 هزار لیتر مواد پاک کننده و شوینده تولید می کند.

وی تصریح کرد: کلنگ شروع عملیات اجرایی احداث واحدهای تولیدی تولید كننده مواد اولیه دارویی، تولید كننده دستگاه های ازن ژنراتور و واحد تولید كننده فیلتر های آب و دخانیات در شهرک صنعتی ناحیه دو منطقه آزاد انزلی به زمین زده شد.



مسرور یادآورشد: شرکت تولید کننده مواد اولیه دارویی با ظرفیت تولید سالیانه هشت میلیون عدد آنتی کو آگو لان و اشتغالزایی 27 نفر، واحد تولید كننده فیلتر های آب و دخانیات توانایی تولید 600 هزار عدد دستگاه تصفیه آب خانگی و فیلتر سیگار را داشته و امکان اشتغال برای 26 نفر را فراهم خواهد کرد و در نهایت شرکت تولیدی دستگاه های ازن ژنراتور با اشتغالزایی برای 16 نفر سالانه 200 دستگاه ازن ژنراتور وارد بازار مصرف می کند.



