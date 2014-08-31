تربت حیدریه زادگاه هنرمندان نامدار است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پنجاه و يكمين جشنواره منطقه‌اي سينماي جوان درتربت حيدريه ظهر امروز در خصوص كم و كيف آماده سازي ستاد برگزاري اين جشنواره در تربت حيدريه، گفت: دبيرخانه پنجاه و يكمين جشنواره منطقه‌اي سينماي جوان از يك و ماه و نيم پيش فعاليت خود را آغاز كرده است و مجموعه فعالان دفتر انجمن سينماي جوان در تربت حيدريه با همه توان خود در تلاش هستند تا اين دوره از جشنواره به بهترين شكل ممكن برگزار شود.

حسن زاده در ادامه افزود: در همين راستا شهردار، نماينده مجلس شوراي اسلامي، فرماندار، استاندار و همه مسئولان دراين جشنواره اولويت ويژه اي را قائل هستند، چراكه ضرورت فعاليت در حوزه سينما به ويژه پرورش نيروهاي جوان و مستعد در عرصه سينما از اولويت هاي فرهنگي منطقه است.

وي در ادامه گفت: جشنواره منطقه‌اي سينماي جوان فرصتي براي ديدار هنرمندان جوان به منظور تبادل تجربيات در حوزه فيلم، فيلمنامه و عكس فراهم مي‌كند، از همين رو دفتر انجمن سينماي جوان در تربت حيدريه آمادگي لازم براي ميزباني اين دوره از جشنواره منطقه اي سينماي جوان را دارد.

رئيس پنجاه و يكمين جشنواره منطقه‌اي سينماي جوان در ادامه صحبت‌هاي خود با اشاره به منطقه جغرافيايي تربت حيدريه در جهت تربيت نيروي انساني گفت: تربت حيدريه منطقه‌اي بكر و دست نخورده به لحاظ قومي و البته سينمايي است و خوشبختانه تاريخ این خطه شاهد تربيت نيروهاي انساني كارآمد در سينماي ايران بوده است كه به عنوان نمونه مي توان به سعيد سهيلي اشاره كرد.

حسن زاده در ادامه تصریح کرد: همچنين ابوالفضل جليلي دوره‌اي از زندگي خود را در تربت حيدريه بوده است. لاله و ستاره اسكندري نيز متولد تربت هستند و جدا از بازيگران هنرمندان ديگري مانند كيوان ساكت كه از نوازندگان تار است در اين شهر به دنيا آمده‌اند. در واقع تربت حيدريه پتانسيل را لازم براي پرورش نيروهاي مستعد در عرصه فرهنگ و هنر دارد.

وي در پايان گفت: برگزاري اين جشنواره در تربت حيدريه فرصت مناسبي براي ايجاد تعامل بين فيلمسازان، عكاسان و فيلمنامه نويسان جوان فراهم مي كند و اميدوارم چهره‌هاي شاخص سينما در آينده نيز برخاسته از اين منطقه باشند.

پنجاه و يكمين جشنواره منطقه اي سينماي جوان(تيژ) از 22 تا 25 شهريورماه در شهر تربت حيدريه برگزار می شود.