امضاء تفاهمنامه همکاری میان وزارت ورزش و تبیان در موضوع ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از مؤسسه تبیان، فعالیت‌های این موسسه را گامی مهم در رشد فرهنگی کشور عنوان کرد و گفت: اهمیت به مسائل جوانان و دغدغه های آنان از شاخصه های بروز مؤسسه تبیان است.

گلزاری افزود: در حال حاضر 200 سایت به عنوان سایت همسریابی فعالیت می کنند. گاهی اوقات این سایت ها فیلتر می شوند، گاهی اوقات فیلتر نمی شوند و برخی مواقع به صورت پنهانی کار می کنند، به هر حال آنها از نظر ما غیرقانونی هستند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود:در حال حاضر با همکاری مراکز مشاوره ازدواج معتبر روی مراکز مخصوص انتخاب همسر کار می کنیم. سازمان تبلیغات اسلامی (مؤسسه تبیان) نیز در زمینه اطلاع رسانی و تسهیل مسیر ازدواج جوانان فعالیت های درخشانی داشته است که قابل اعتماد می باشد و امید می رود با عقد تفاهم نامه همکاری در زمینه احیای نقش واسطین امر ازدواج با سازمان تبلیغات اسلامی (مؤسسه تبین)، گامی مهم در مرتفع کردن موانع ازدواج جوانان برداشته شود.

گفتنی است دکتر بهمن بهمنی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی و همچنین مریم نجابتیان، مدیر گروه دفتر مشاوره وزارت ورزش و جوانان نیز در این بازدید دکتر گلزاری را همراهی کردند.