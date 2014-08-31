6 عنوان کتاب شعر رضوی معرفی شد/ از کبوترنامه و میقات الرضا(ع) تا شعر به لهجه مشهدی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدزاده مقدم ظهر يك شنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: انتشارات آستان قدس رضوی به عنوان مجموعه ای فرهنگی با دغدغه های دینی و ولایی اقدام به چاپ و انتشار بسیاری از اشعار رضوی كرده است.

وي گفت: "گلدسته های عشق" نام مجموعه کتاب دو جلدی است که از میان اشعار جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در سال 1390 به کوشش جواد گنجعلی برگزیده و گردآوری و به همت "به نشر" چاپ و منتشر شده است.

محمد زاده افزود: این مجموعه شعر که تا کنون به چاپ دوم رسیده است، گوشه ای از تلاش بی وقفه و مستمر اصحاب فرهنگ و اندیشه و خدمتگزاران فرهنگ منور رضوی در جای جای ایران اسلامی و جهان است که با سرودن شعر عشق و ارادت خود را به هشتمین خورشید ولایت به منصه ظهور رسانده اند.

وي يادآور شد: مجموعه اشعار شاعران معاصر در مدح مولای هشتم به نام «کبوترنامه»، عنوان دیگر کتابی است که توسط به نشر در سال 1390 به چاپ و انتشار رسید. این مجموعه شعر که توسط مریم حقیقت از میان انبوه اشعار رضوی توسط شاعران سرشناس و گران مایه سراسر کشور گردآوری شده است، شامل اشعاری از آیت الله صافی گلپایگانی، زنده یاد قیصر امین پور، علیرضا قزوه، سهیل محمودی، سید حمید رضا برقعی و محمد جواد آسمان است.

مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی بيان كرد: کتاب "شعر رضوی در میقات الرضا (ع)" عنوان مجموعه اشعاری است که به همت انتشارات آستان قدس رضوی در سال 1392 و در قطع رقعی چاپ و منتشر شده است.

وي گفت: اشعار این کتاب از میان اشعار ولایی شاعران سرتاسر میهن اسلامی حاضر در شب شعری که هر سال در ایام مبارک دهه کرامت توسط معاونت فرهنگی موسسه آستانه مبارکه حضرت حسین بن موسی کاظم(ع) و زیارتگاه شهید آیت الله مدرس برگزار می شوند، برگزیده شده است.

وي توضيح داد: "مدایح رضوی و چند شعر دیگر به لهجه مشهدی" نام کتاب دیگری در حوزه شعر رضوی از شادروان یوسف ازغدی است که به کوشش محمد قهرمان توسط به نشر چاپ و منتشر شد.

محمد زاده بيان كرد: این کتاب که نخستین بار در سال 1384 به چاپ رسید، سروده هایی در مدح حضرت امام رضا(ع) و همچنین چند شعر توصیفی از خراسان به لهجه مشهدی را شامل می شود که در زمره کتاب های شعر محلی از جایگاه خوبی برخوردار است.

وي افزود: برگزیده شعر معاصر مذهبی در ستایش امام رضا(ع) تحت عنوان "سپیده هشتم" از دیگر عناوین کتاب هایی است که با اشعاری از سیدعلی موسوی گرمارودی، زنده یاد قیصر امین پور، سهیل محمودی و سعید بیابانکی توسط امیرمسعود طاهریان گردآوری و به همت انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است.

وي بيان كرد: "هشتاد و هشت شعر رضوی" دیگر مجموعه شعری است که به انتخاب سعید بیابانکی و با مقدمه ای از خسرو احتشامی هونه گانی با همکاری انجمن ادبی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در سال 1391 توسط به نشر چاپ و منتشر شده است.