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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۰۷

رزم حسینی:

روند توسعه شهری کرمان مطلوب است

روند توسعه شهری کرمان مطلوب است

کرمان – خبرگزاری مهر: استاندار کرمان روند توسعه فضای شهری کرمان را مطلوب دانست و گفت: باید در مسیر رسیدن به شهری توسعه یافته حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر امروز در نشست بررسی پروژه های شهری کرمان گفت: شهر کرمان یکی از شهرهای زیبای ایران است که باید با توسعه فضای شهری و مراکز رفاهی و عمرانی به جایگاه بالاتری ارتقا پیدا کند.

وی افزود: قابلیتهای تاریخی همراه با توسعه عمران شهری می تواند کرمان را به یکی از مهمترین قطبهای گردشگری کشور تبدیل کند زیرا این روند طی سالهای اخیر نیز به خوبی در این شهر قابل لمس است.

وی تصریح کرد: پرداختن به قابلیتهای تاریخی و ایجاد مراکز رفاهی و گردشگری در کرمان ضروری است که در این مسیر همکاری میراث فرهنگی و شهرداری الزامی است.

وی همچنین خواستار انتخاب پیمانکاران قوی در پروژه های عمرانی شهر کرمان شد و گفت: جذب سرمایه گذار و استفاده از همه قابلیتها در این مسیر تاثیر گذار است.

رزم حسینی همچنین به پروژه کوثر کرمان اشاره کرد و خواستار تغییر مشاور پروژه کوثر شد و گفت: باید از افراد با تجربه و قوی در این پروژه ها استفاده شود.

وی پروژه کوثر را کاملا غیر دولتی دانست و گفت: این پروژه با همکاری شهرداری و معاون عمرانی و بخش خصوصی اجرا می شود.

کد مطلب 2361461

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