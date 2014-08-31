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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۳۳

ناتو پایگاه های جدید دراروپا تاسیس می کند

ناتو پایگاه های جدید دراروپا تاسیس می کند

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) 5 پایگاه جدید در کشورهای شرق اروپا تاسیس می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ناتو قصد دارد 5 پایگاه جدید نظامی در کشورهای شرق اروپا تاسیس کند.

بنا بر این گزارش ، این پایگاه ها قرار است در کشورهای لتونی، لیتوانی، استونی، رومانی و لهستان احداث شوند.

 قرار است جزئیات این طرح در نشست 5 و 6 سپتامبر سران ناتو در ولز مورد بررسی قرار گیرد.

پیشتر آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو قبلا در یک مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر آلماگنیه از تلاش ناتو برای حضور بیشتر در شرق اروپا خبر داده بود.

به گفته راسموسن کشورهای متحد ناتو در شرق اروپا از اجرای این طرح راضی خواهند بود. وی خاطرنشان کرد این سازمان همه اقدامات لازم را برای تضمین دفاع و حمایت کارآمد از هر یک از اعضای ناتو انجام خواهد داد.

کد مطلب 2361467

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