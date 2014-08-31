مدرسه فکری آیت‌ الله جوادی آملی به بهره‌ بردن از عقل، نقل و شهود برجسته است/ قرآن کریم قرارگاه تمامی علوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری دومین دوره جشنواره ملی ملکوت، امروز 9 شهریورماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، رئیس بنیاد بین‌ المللی اسراء، سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمجید قریشی، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در محل این نهاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام جوادی آملی طی سخنانی گفت: مدرسه فکری مبتنی بر آثار آیت‌ الله جوادی آملی مبتنی بر اصولی است که بهره‌ بردن از عقل، نقل و شهود برجسته است. در این نظام فکری، قرآن کریم قرارگاه تمامی علوم است و از این رو در جشنواره دوم ملکوت کتاب «قرآن در قرآن» معظم له محور قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در این نظام فکری، هیچ علمی با علم دیگر در تضاد یا منافات نیست، بلکه این اختلافها در واقع اختلاف دانشمندان آن علم با یکدیگر است. از منظر ایشان، این گونه نیست که علمی بر علم دیگر سلطه داشته باشد، بلکه برخی از علوم بر برخی دیگر شرافت دارند و به آن علوم جهت می‌دهند. در کشور، فعالیت‌های فرهنگی زیادی انجام می‌شود، اما فعالیتی که بر اساس آموز‌ه‌های اصیل دینی باشد و پشتوانه و عمق معرفتی داشته باشد، تعداد کمی است.

این استاد حوزه در ادامه سخنانش بیان کرد: علم فقه هرگز در مقابل علم کلام و فلسفه نیست بلکه هرکدام در جایگاه خود اثربخش هستند و برخی علوم به برخی دیگر سلطه دارند که این سلطنت زمینه رشد سایر امور را فراهم می‌کند. همانطور که اخلاق وقتی بر فقه سایه افکند برتری ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره ملکوت یکی از این برنامه‌ هاست که بر اساس 10 ویژگی مدرسه فکری آیت‌الله جوادی آملی بنا شده است، گفت: جامعه حوزوی و دانشگاهی ارتباط خوبی با آثار ایشان دارد و به عناوین مختلف از آثار آیت‌ الله جوادی آملی استفاده می‌کنند. ایشان بیش از سی سال است که به تفسیر قرآن و تبیین معارف الهی مشغول هستند و بیش از پنج هزار جلسه تفسیر قرآن برگزار و 50 جلد کتاب تفسیر تاکنون و ده‌ها کتاب و اثر دیگر در این زمینه تالیف کردند.

جوادی آملی با اشاره به اینکه ما اسلام نازل و متنازل داریم، نازل از جامعه برمی‌خیزد و ریشه در عمق ندارد و متنازل از سوی پروردگار می‌آید، گفت: واژه ملکوت واژه قرآنی است که چهار مرتبه در قرآن آمده است. واژه ملکوت مقابل ملک است نفس حقایق را ملکوت می‌نامند و جسم را ملک. آنچه امروز به عنوان اسلام‌های افراطی از طرف اسلام‌ناشناسان ارائه می‌شود یک جریان انحرافی است که با حمایت قدرت‌های بزرگ انجام می‌شود. هرگز در سنت پیامبر چنین خشونت‌هایی وجود نداشت. در واقع نبود یک اسلام عقلانی مقتدر دلیل وجود این خشونت‌هاست.

رئیس بنیاد بین‌المللی اسراء بیان کرد: یکی از دلایلی که کتابهای ایشان با این استقبال چشمگیر مواجه می‌شود این است که عمق فکری ایشان سبب شده که وقتی وارد مباحث فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی و ... می‌شوند برداشتهای جدیدی داشته باشند که این مسئله در کتاب «مفاتیح‌ الحیاة» ایشان به روشنی به چشم می‌خورد. آن چیز که سبب شد این کتاب بدرخشد، این بود که در این کتاب نظام‌بندی و تقسیم‌ بندی جدیدی درباره سبک زندگی اسلامی ارائه شد. احادیث و روایات این کتاب در دست همگان بود، ولی این شیوه تقسیم‌ بندی از نوآوری‌های معظم له در این کتاب بود.

حجت‌الاسلام قریشی، سخنران دیگر این نشست بود که با اشاره به جایگاه آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: در روزگار ما آیت‌الله جوادی آملی از افرادی هستند که از ابتدای پیروزی جمهوری اسلامی ایران پایه‌های معرفتی نظام را تئوریزه و تبیین کردند و به شبهات کلامی که دامنگیر نظام شد پاسخ مستدل دادند. در بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ ها ایشان مباحث دقیق و روشنی را ارائه کردند که در تدوین سند آن بسیار به ما کمک کرد. یکی از رازهای پیشرفت و گسترش آموزه‌ های انقلاب اسلامی ایران در جهان، تکیه بر همین معارف ناب دینی است که با استدلالهای عقلانی همراه است.

وی افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز با استفاده از مدیران نهاد در هر دانشگاه، کانونهای قرآن و عترت، نشریه‌ های تخصصی و کانونهای مذهبی و ... در گسترش اثار و اندیشه‌های این مفسر قرآن کریم تلاش می‌کند. یکی از شخصیتهایی که در نوشتن نظریات بدیعی در جهت اسلامی شدن دانشگاه‌ ها ارائه کرد، آیت الله جوادی‌ آملی بود. راه روشن برای اسلامی شدن دانشگاه‌ ها از سوی ایشان ارائه شد. ایشان ما را متوجه معنای حقیقی اسلامی شدن دانشگاه کرد. آشنایی با مکتوبات ایشان برای نخبگان ما بسیار مفید خواهد بود.



وی ادامه داد: این اتفاق ارزشمند به حوزه‌های دیگر جز دانشگاه هم باید راه یابد. نگاه جامعی که آیت الله جوادی‌ آملی در مسائل دارد ما را امیدوار می‌ کند. جامعه اسلامی و علمی به این مباحث نیاز دارد. انقلابی که نتواند پشتیبانیهای علمی و دینی‌ خود را حفظ کند سرانجام شکست خواهد خورد. امیدوارم این گام نخستینی که در دانشگاه‌ ها راه افتاده؛ بتواند هر سال شاهد شکوفایی بیشتر در تبیین نهادهای دینی در دانشگاه‌ ها باشد.

سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: بیداری اسلامی در 150 سال اخیر مبتنی بر شعار بازگشت به قرآن کریم بوده است و در سایه حرکت و رجوع به قرآن کریم حرکتهای بیداری اسلامی در جهان اسلام شکل گرفته است. امام خمینی(ره) درباره اهمیت قرآن کریم می‌فرمایند که اگر قرآن کریم نبود؛ باب معرفت‌ الله تا ابد برای انسان بسته بود. قرآن کریم کتاب انسان متحرک است و راهنمای او از این جهان تا انتهای مسیر و رشد اوست. از این رو در جامعه باید میان تولید اندیشه قرآنی، توزیع اندیشه قرآنی و مصرف اندیشه قرآنی رابطه دقیقی باشد.

صالحی یادآور شد: حضرت امام خمینی(ره) و خلف بر حق ایشان، مقام معظم رهبری همواره بر هدایتگری قرآن کریم در شئون مختلف برای انسان تأکید دارند. پیدا کردن راهی برای کسب معارف قرآنی کار کمی نیست. در عصر ما علامه طباطبایی این پرچم را برافراشتند و یکی از بهترین شاگردان ایشان این راه را ادامه دادند. نکته قابل تامل این است که آیت‌ الله جوادی آملی با وجود اینکه در علوم مختلف تسلط کامل دارند، اما اشتغال به هیچ از این علوم سبب نشد که حلاوت تفسیر قرآن کریم و شیرینی معارف این کتاب آسمانی نزد ایشان کاسته شود بلکه به خاطر شیرینی و حلاوت اشارات قرآنی به سراغ سایر علوم رفتند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: ایشان مداوم به تفسیر قرآن کریم اشتغال دارند و به یاد دارم در سی سال پیش وقتی ایشان در تابستان به مشهد مقدس می‌آمدند، برای طلاب حوزه علمیه آنجا جلسات تفسیر قرآن کریم برگزار می‌کردند و طلاب را از بیانات خود بهره‌مند می‌کردند. این ارادت من به آیت‌الله جوادی آملی به این خاطر نیست که سالیان سال حضورا از محضر درس ایشان استفاده کردم یا به این خاطر که در محضر فرزند بزرگوار ایشان هستیم، بلکه حقیقتا آثار آیت‌ الله جوادی آملی مانند مائده آسمانی است.

صالحی با اشاره به پنج نهاد فرهنگی توضیح داد: پنج نهاد در جامعه هستند که می‌توانند موثرتر از سایرنهادها کارهای فرهنگی را گسترش دهند که عبارتند از خانواده، آموزش و پرورش، مسجد و شبکه‌های مذهبی، رسانه‌ها و هنر. این جلسه یکی از مصادیق ثقلین است که می‌تواند معارف قرآن و عترت را در کنار در جامعه گسترش دهد و در این زمینه رسانه‌ها نقش ویژه‌ای دارند.

مصطفی امرایی، دبیر دومین جشنواره ملکوت نیز در این نشست ضمن تشریح بخشهای مختلف این جشنواره اظهار کرد: این جشنواره در سه سطح نخبگان عالی شامل اساتید دانشگاه، دانشجویان دکتری و پژوهشگران، سطح میانی شامل دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس و طلاب سطح دو و سه حوزه و سطح عمومی شامل کلیه علاقه‌مندان به مباحث علوم اسلامی است.

وی ادامه داد: برای سطح اول منبع تفسیر قرآن به قرآن انتخاب شده است و برای سطوح بعدی این کتاب بازنویسی و به زبانی روان‌تر نگاشته شده است و در 160 صفحه منتشر شده است. این کتاب از مراکز فرهنگی دانشگاه‌ها به صورت رایگان توزیع می‌شود و امکان دانلود از سایت جشنواره ملکوت نیز وجود دارد.

امرایی بیان کرد: این جشنواره به صورت رسمی از 25 شهریور آغاز می‌ شود و در هشت بخش مقاله‌ نویسی، خلاصه‌ نویسی، پایان‌ نامه، وبلاگ و ... برگزار می‌ شود که اختتامیه همه بخش‌ها در 10 دی ماه سال جاری است. همچنین برای این جشنواره پنج ویژه‌ نامه آماده شده که از زمان آغاز جشنواره در گیشه روزنامه‌ فروشی‌ ها توزیع می‌ شود.

در پایان مراسم با حضور سخنرانان یاد شده از سایت و همچنین پوستر دومین دوره جشنواره ملی ملکوت رونمایی شد.