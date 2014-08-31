ولایتی در جمع خبرنگاران:

تحریم های اخیر آمریکا برخلاف توافق ژنو بود/ بهبود نسبی مراکز عصبی آیت الله مهدوی کنی

رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحریم های اخیر آمرکیا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: این تحریم ها ناقض توافق ژنو است.4

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز بعدازظهر در حاشیه نشست مشترک خود با وزیر امورخارجه فنلاند با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات اخیر در عراق اظهار داشت: انتخابات در عراق به خوبی و با طی مراحل قانونی برگزار شد که پس از آن نیز رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور انتخاب شدند و فکر می کنم کابینه عراق نیز با موفقیت تشکیل خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آخرین وضعیت جسمانی آیت الله مهدوی کنی در چه وضعیتی قرار دارد تصریح کرد: وضعیت عمومی ایشان نسبت به اوایل پس از سکته قلبی خیلی بهتر شده است و آیت الله نیز تحت نظارت تیم پزشکی که تمام تخصص ها و فوق تخصص های لازم را دارند، هستند.

رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: وضغیت قلبی، تنفسی، فشار خون و کار کلیه و همه دستگاههای بدن آیت الله مطلوب است البته در قسمت مراکز عصبی کندی وجود دارد .

ولایتی با بیان اینکه متخصصان عصبی و حتی متخصصان طب سنتی در حال انجام مداوا هستند، گفت: امیدواری در بهبود نسبی البته تا حدودی در مراکز عصبی آیت الله بوجود آمده است که امیدواریم خداوند با عنایت خود شفای کامل به ایشان عطا فرماید.

مشاور مقام معظم رهبری در پاسخ به این سئوال که آیا تحریم های اخیر آمریکا ناقض توافقنامه ژنو است یا خیر اظهار داشت: تحریم هایی که اخیرا آمریکا علیه ایران انجام داده مغایر با توافق ژنو است اما ما خیلی تعجب نکردیم زیرا هیچگاه آمریکایی ها تاکنون به قول هایی که داده اند پایبند نبوده اند.

وی گفت: یکی از علل هایی که رهبری مصمم هستند دولت با پشتیبانی مجلس اقتصاد مقاومتی را اجرایی سازند همین عدم اطمینان ایشان به قول های آمریکایی و بلکه متحدانشان است.

ولایتی با بیان اینکه مردم ایران سختی های 8 سال دفاع مقدس را تجربه کردند و در عین حال از آن زمان تاکنون همچنان تحریم ها را تحمل کرده اند بیان کرد: مردم ما هیچگاه در مقابل این فشارها تسلیم نخواهند شد و بدون تردید مذاکره کنندگان ما در مذاکرات آینده از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان عقب نشینی نخواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات اخیر آمریکایی ها بیشتر جنبه جنگ روانی و تبلیغاتی دارد تصریح کرد: کشور ایران به هیچ عنوان قابل محاصره اقتصادی نیست.

ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مختلف بودن عقاید کشورهای گروه 1+5 در قبال مذاکره با ایران تصریح کرد: دیدگاههای کشورهایی همچون روسیه و چین که عضو کشورهای 1+5 قرار دارند نسبت به آمریکا متفاوت است. در همین رابطه نیز راوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار اخیر خود با وزیر امورخارجه ایران در حقوق هسته ای کشورمان تاکید کرد و همچنین تحریم ایران را نادرست خواند.

وی با تاکید بر اینکه ایران در طول این مدت که تحریم ها بر آن تشدید شد با کشورهای مختلفی از جمله چین، روسیه و برزیل مبادلات تجاری و اقتصادی مثبتی داشت خاطرنشان کرد: افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی ایران با این کشورها نشان دادکه ایران می تواند با استفاده از راههای دیگر آثار سوءاین تحریم ها را خنثی کند.

ولایتی در تشریح دیدار خود با اركي تيوميويا وزیر امور خارجه فنلاند اظهار داشت: این دیدار به درخواست وزیرخارجه فنلاند در مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این دیدار نیز دیدگاهها و نظریه هایی که بیشتر استراتژیک و راهبردی بودند بین دو طرف مطرح و بیان شد.

وی اضافه کرد: دیپلمات های کشورهای خارجی هنگامی که به ایران سفر می کنند تمایل دارند که دیدگاههای راهبردی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به رابطه با کشورهای خود و مسائل منطقه ای و بین المللی بدانند که در این همین رابطه نیز مباحث مطرح شده بین دو طرف در حول موضوعات استراتژیک و راهبردی بود.

ولایتی با بیان اینکه در این دیدار حقوق هسته ای ایران و نقش کشورمان در حل بحران های منطقه ای تاکید شد، گفت: آنها در این دیدار طی سخنانی اعتراف کردند که ایران در منطقه در حل بحران های منطقه ای بخصوص در کشورهایی همچون عراق، لبنان، فلسطین و افغانستان همانند لنگر ثبات است.

وی اضافه کرد: آنها همچنین در این دیدار ابراز کردند که تمایل دارند روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی خود را با جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته و در ابعاد گوناگون توسعه دهند.

رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تحولات منطقه بخصوص وجود برخی تروریست ها در کشورهای همسایه گفت: این گروههای تروریستی همواره مورد حمایت بیگانگان قرار دارند لذا وجود این گروهها به هیچ عنوان به نفع هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست که این موضوع را برخی کشورها زودتر و برخی کشورها دیرتر متوجه شده اند.

رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه این گروههای تروریستی برای کشورهای منطقه خطرناک هستند ادامه داد: اعضای این گروههای تروریستی پایبند به هیچ یک از اصول اسلامی، انسانی و بین المللی نیستند و به راحتی مردم بیگناه را می کشند، آنها همچنین تاسیسات عام المنفعه را تخریب کرده و کاری جز به هم ریختن سیستم های امنیتی و حکومتی کشورها ندارند و به نفع هر کشوری در منطقه است که با این گروههای تروریستی از جمله داعش مقابله کنند.