ثبت نام 42 هزار نفر با ارائه کارت جعلی در مدارس شاهد/ به مشکلات رسیدگی خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین کفراشی در همایش کار‌شناسان و مدیران مدارس شاهد استان قم بعد از ظهر یکشنبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و مدیران مدارس شاهد استان قم در خانه معلم قم برگزار شد، با بیان اینکه یکی از ارزشی‌ترین دفا‌تر، دفتر امور شاهد و ایثارگران است، اظهار داشت: 42 هزار دانش آموز در مدارس شاهد با ارائه کارت بسیجی که در یک ساعت آماده شده بود، ثبت نام کرده‌اند در حالی که فرزند شهیدی به دلیل تکمیل بودن ظرفیت ثبت نام نشده بود.

مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اصلاح جامعه هدف در مدارس شاهد اضافه کرد: حداقل برای ثبت نام بسیجی‌ها در این مدارس باید 50 درصد هزینه از خودشان گرفته شود.

یک مدرسه شاهد با 42 دانش آموز در تهران

وی یادآور شد: یک مدرسه شاهد در تهران فقط 42 دانش آموز دارد نمی‌توانیم برخی مدارس را نه جمع و نه آنها را نگه داریم اما لازم است برخی مدارس همجوار را تجمیع کنیم.

مدیرکل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: 130 ایثارگر در آموزش و پرورش وجود دارد و ما باید فرهنگ دهه 60 را در میان دانش آموزان شاهد زنده نگه داریم و همچنین به آزادگان که به تدریج از تعدادشان کاسته می‌شود بیشتر توجه کنیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدارس شاهد و ایثارگران در سال 65 ایجاد شدند و به مرور شاهد توسعه این مدارس بودیم و در دو سه سال گذشته توسعه و افزایش بسیاری داشته اما ‌ای کاش این توسعه با دقت انجام می‌شد.

وی ادامه داد: 400 مدرسه طی دو سال به این مدارس افزوده شده و در حال حاضر 1354 مدرسه شاهد و ایثارگران در کشور وجود دارد که اگر به وضعیت سخت افزاری این مدارس رسیدگی نکنیم کیفیت آسیب می‌بیند.

دستورالعمل مدارس شاهد به روز نیست

مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: مدارس شاهد در حال رکود هستند و دستورالعمل آن‌ها برای 2 دهه گذشته است و این یک ضعف است.

وی ابراز کرد: ما تلاش می‌کنیم با به روز کردن دستورالعمل نیروی انسانی در این مدارس را ساماندهی کنیم و تاکنون در چند بخش این کار را انجام داده‌ایم.

کفراشی با بیان اینکه طی 6 ماه گذشته هشت الی 9 جلسه برگزار کردیم، افزود: شیوه نامه مالی مدارس شاهد برای سال‌های بسیار دور است و این موجب شده بهترین دبیران جذب مدارس تیزهوشان شوند درحالی که بسیاری از این همکاران به مدارس شاهد علاقه دارند اما دیگر تا چه حد می‌توانند ایثار و فداکاری کنند اکنون وظیفه ما است که ایثار کنیم و شیوه نامه مالی را به روز کنیم.

«ثبت نام در مدارس شاهد و ایثارگران بزرگ‌ترین معضل است». این سخنی بود که کفراشی در ادامه بیان کرد و ابراز داشت: وقت زیادی از همکاران برای ثبت نام صرف می‌شود و آن‌ها از استراحت و برنامه ریزی بازمی مانند.

ثبت نام اینترنتی در مدارس شاهد از سال آینده

مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: ثبت نام در این مدارس از سال آینده اینترنتی می‌شود تا دیگر شاهد مشکل در وارد کردن اطلاعات و خرابی سیستم‌ها نباشیم.

وی بیان داشت: جامعه هدف مدارس شاهد و ایثارگران یکی از مشکلاتی است که با آن درگیر هستیم باید در این مدارس فرزندان شهید و شاهد و ایثارگر ثبت نام کنند و این گونه نباشد که به نام شاهد و به کام دیگران باشد.

مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش ابراز داشت: فرزندان شاهد در منزل با مشکل مواجه هستند ما باید در مدارس مشاوره فعال داشته باشیم و همچنین در این مدارس محیطی شاداب ایجاد شود.

مدارس شاهد رتبه بندی می‌شوند

وی با بیان این خبر که سیستم نکفای تحت وب از سال آینده فعال می‌شود، عنوان داشت: از سال آینده مدارس شاهد رتبه بندی می‌شوند و طبق آیتم‌هایی که ما اعلام می‌کنیم به این مدارس رتبه ممتاز، خوب، متوسط و ضعیف داده می‌شود تا ما نیز طبق آن تعامل و تشویق داشته باشیم.

مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال باید تراکم دانش آموزان حداقل 28 نفر باشد و فقط در موارد خاص بیشتر از این باشد و باید به آموزش خانواده‌ها نیز اهمیت داده شود.

کفراشی بیان کرد: طرح قرآنی افق شاهد ویژه دانش آموزان ابتدایی در مدارس شاهد اجرا می‌شود و برای اجرای این طرح 6 هزار معلم ابتدایی آموزش دیده‌اند.

هوشمندسازی 60 درصد از مدارس شاهد

مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش افزود: 60 درصد مدارس از شاهد هوشمند شده‌اند و بیش از هزار و 800 متراژ از مدارس شاهد در حال تخریب و یا نوسازی هستند.

وی در ادامه به آموزش حداقل یک مهارت به دانش آموزان شاهد تاکید کرد و افزود: بیشتر مدارس شاهد نظری هستند و ما در تلاش هستیم تا یک مهارت به دانش آموزان این مدارس آموزش داده شود.

مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: سالانه 400 میلیارد تومان بنیاد شهید بابت شهریه دانشجویان به وزارت علوم پرداخت می‌کند درحالی که 20 میلیارد تومان به مدارس شاهد داده نمی‌شود و این معضل بزرگی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعامل بسیار خوبی با بنیاد شهید داریم و امسال قول داده‌اند که تا 20 میلیارد به این مدارس پرداخت کنند.

هزینه سالانه 50 میلیارد تومان برای 32 هزار دانش آموز طرح پراکنده شاهد

کفراشی تصریح کرد: 32 هزار دانش آموز طرح پراکنده شاهد در کشور وجود دارد که این تعداد 50 میلیارد تومان در سال هزینه دارد درحالی که خروجی هم ندارد و برای برخی دوستان همچون حیاط خلوت شده است.

وی با بیان اینکه حتما در مدارس شاهد نظارت‌ها جدی می‌شود، ابراز کرد: برای ما سیستم نکفا ملاک است، در سال گذشته 71 درصد دبیر اختصاص دادیم درحالی که 105 ساعت در این سیستم مغایرت وجود داشت و معلوم نیست 30 درصد آنچه شد.

مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: ما در هر نقطه‌ای که می‌خواهیم کاری کنیم با مشکل مواجه می‌شویم و تلاش می‌کنیم در اسرع وقت مشکلات را برطرف کنیم.