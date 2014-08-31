17 هزار نهال در کرمان کاشته شد/ مردم در راستای حفظ فضای سبز تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سیف الهی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: در طول ماه گذشته بیش از 500 هزار متر مربع وجین علف های هرز انجام شده است.

وی از لایه روبی بیش از 222 هزار متر مربع جوی ها در مدت یاد شده در شهر کرمان خبر داد.

وی همچنین خواستار همکاری مردم در زمینه حراست و حفاظت از فضای سبز در شهر کرمان شد و گفت: در صورت همکاری مردم شاهد افزایش ماندگاری طرحهای فضای سبز در شهر کرمان خواهیم بود.

سیف الهی از افزایش سرانه فضای سبز در کرمان خبر داد و گفت: یکی از مشکلات موجود در کرمان کمبود منابع آبی برای تامین آب مورد نیاز فضای سبز است.

وی ادامه داد: جنگل قائم یکی از بزرگترین ذخیره گاههای فضای سبز در کشور است که در شهر کرمان قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان از طرحهای کنترل آفات درختان سطح شهر کرمان خبر داد و گفت: بروز برخی آفتها خساراتی را به فضای سبز وارد کرده است.