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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۵۴

محمدی فرد:

بیماری قلبی در صدر علت مرگ و میر در کرمان قرار دارد

بیماری قلبی در صدر علت مرگ و میر در کرمان قرار دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) کرمان از بیماریهای قلبی به عنوان مهمترین عامل مرگ و میر در این شهر نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدی فرد عصر امروز در جمع خیرنگاران در کرمان گفت: طبق بررسی های صورت گرفته بیماری قلبی در کرمان مهمترین دلیل مرگ و میر در شهر کرمان است.

وی گفت: این عامل در ماههای گذشته نیز در صدر عوامل مرگ بوده است که جا دارد در این زمینه تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.

محمدی فرد از صدور 198 مجوز فوت در شهر کرمان در ماه گذشته خبر داد.

وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته 198 مجوز فوت در شهر کرمان صادر شده است، افزود: از مجموع تعداد فوت شدگان 83 نفر زن ،80 نفر مرد و مابقی کودکان بودند.

این مسئول بیشترین علت مرگ و میر در مدت یاد شده را به ترتیب بیماری قلبی، بیماری داخلی، سرطان، سکته مغزی و تصادفات عنوان کرد.

وی اضافه کرد: اکثر آمار فوت شدگان در گروه های سنی بالای 60 سال ،بین 60تا 40 و بین 40 تا 20 سال قراردارند.

کد مطلب 2361492

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