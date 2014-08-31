ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش خبرنگار مهر علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات و استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در دیدار خود با اركي تيوميويا وزیر امور خارجه فنلاند اظهار داشت: ما باید بدنبال زمینه های جدیدی برای همکاری در بخش های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و غیره باشیم.

وی با اشاره به برنامه های هسته ای ایران تاکید کرد: برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران در چارچوب موافقتنامه ان پی تی دنبال می شود البته در این میان موانعی وجود دارد که باید برطرف شود و این حسن نیت اعضای 1+5 را می طلبد.

ولایتی تصریح کرد: این حق ما است که از انرژی هسته ای به صورت صلح آمیز بهره برداری کنیم زیرا فعالیت های هسته ای ایران تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد.

وی افزود: ایران به ثبات و امنیت منطقه توجه وِیژه دارد و با دقت این تحولات را دنبال می کند.

ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل منطقه از جمله سوریه، عراق، فلسطین و اکراین گفت: ایران در همکاری با کشورهای منطقه برای حل و فصل بحرانهای موجود از هیچ تلاشی خودداری نمی کند و همچنین نسبت به مقابله با تروریسم و افراط گرایی مبتنی بر منافع مشترک تاکید جدی دارد.

در ادامه این دیدار نیز ارکی تیومیویا وزیر امور خارجه فنلاند ضمن خرسندی از سفرش به ایران و دیدار با مقامات بلندپایه کشورمان گفت: فنلاند و مقامات این کشور نسبت به بهبود روابط دوجانبه با توجه به تامین منافع مشترک در زمینه ایجاد صلح و ثبات در منطقه و مقابله با افراط گرایی و نیز افزایش مبادلات و ظرفیت های تجاری و فرهنگی میان دو کشور تاکید دارند.