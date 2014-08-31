کمبود 1100 معلم در قم/ سن فرهنگیان قم از متوسط کشوری بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا دژاکام در همایش کار‌شناسان و مدیران مدارس شاهد استان قم با بعد از ظهر یکشنبه حضور کفراشی، مدیر کل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس شاهد استان قم در خانه معلم قم برگزار شد، با بیان اینکه همکاری بسیار خوبی با آقای کفراشی داشته‌ایم و بسیاری از مشکلات را برطرف کردیم، اظهار داشت: باید با مدیریت جدیدی به کیفیت و کمیت آموزش نگاه کنیم و به تدریج و با تحقیق و پژوهش وارد شویم و برای خود این مسئله را طرح کنیم که آیا می‌توانیم مدارس شاهد را تقویت کنیم.

وی بیان داشت: مجبور شدیم 57 دانشجوی پردیس قم را به دلیل نبود فضا به استان کرمانشاه منتقل کنیم. امروز با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و پس از این همه دانشجویان دختر را در استان قم جذب می‌کنیم تا به شهرهای دیگر نروند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با بیان اینکه مردم، مدیران آموزش و پرورش را به بزرگی می‌شناسند، افزود: دانش آموزان را باید برای ساختن زندگی و آماده کنیم و چگونه زندگی کردن را به آن‌ها آموزش دهیم.

وی عنوان کرد: دانش آموزان امروز با 10 سال گذشته متفاوت هستند و از این جهت آموزش چگونه زندگی کردن به خصوص در مدارس خاص بسیار مهم است.

دژاکام با بیان اینکه باید احترام زیادی به مدیران قائل شد، ابراز کرد: مدیران ما بسیاری از مشکلات و مسائل را تحمل می‌کنند و ما باید در ارتباط موفق باشیم تا بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.

نیروی متخصص در دروس تخصصی نداریم

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با تاکید بر اینکه باید نگاه ویژه خود نسبت به مدارس خاص را در همه مسائل تعمیم دهیم، تصریح کرد: نیروی متخصص در دروس تخصصی نداریم و لازم است در جذب نیرو مواردی تصویب شود تا مدیران با آسودگی مسائل خود را پیگیری کنند.

وی با اشاره به رتبه بندی مدارس شاهد ابراز داشت: در رتبه بندی مدارس شاهد از مدیران استان‌ها نظرسنجی شود زیرا رتبه بندی در ورودی دانش آموزان موثر است و همچنین لازم است معلمان نیز رتبه بندی شوند.

دژاکام با بیان اینکه که امسال واقعا با کسری بودجه مواجه بودیم، افزود: 218 هزار دانش آموز، 21 هزار همکار فرهنگی، 458 هزار دانش آموز شاهد در استان قم وجود دارد و با کمبود هزار و 100 معلم در استان قم مواجه هستیم.

وی همچنین عنوان داشت که سن همکاران فرهنگی در استان قم از متوسط کشوری بیشتر است.

