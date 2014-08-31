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۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۴۱

آلمان برای کردهای عراق سلاح ارسال می کند

آلمان برای کردهای عراق سلاح ارسال می کند

وزیر دفاع آلمان از آمادگی کشورش برای ارسال سلاح به کردستان عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اورزولا گرترود  وزیر دفاع آلمان روز یکشنبه از آمادگی کشورش برای تحویل سلاح به کردهای عراق خبر داد.

این مقم آلمانی در عین حال تاکید کرد: اما این به معنای آن نیست که آلمان از این به بعد به دیگر مناطقی که درگیر جنگ هستند نیز سلاح خواهد فرستاد.

وی گفت آلمان در گذشته چنین کاری نکرده و در آینده هم این کار نخواهد کرد و تصمیم کنونی برای ارسال سلاح برای کردستان عراق به معنی نظامی شدن سیاست های کشورش نیست.

ورزولا گرترود فن در لایِن در همین باره افزود خط مشی آلمان در بحران های جهانی، تلاش برای یافتن راه های دیپلماتیک و کمک اقتصادی به کشورهایی است که با مشکل مواجه هستند. راه حل های نظامی تنهابرای حالات اضطراری و

زمان هایی است که دیگر راه حل ها موثر واقع نمی شود.
 

کد مطلب 2361504

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