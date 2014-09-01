به گزارش خبرگزاری مهر، سند پاياني نهمين دور مركز گفتوگوي اديان و تمدنهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كليساي ارتدكس روسيه كه در روزهاي 3 و 4 شهريور در تهران برگزار شد، انتشار يافت كه در آن نسلكشي و كشتار مردم غزه توسط اسرائيل و اعمال تروريستي در عراق و سوريه محكوم شدهاند.
مشروح سند منتشر شده از سوي مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، به شرح زير است:
به نام خدا
نهمين دور از «گفتوگوي اسلام و مسيحيت ارتدكس» مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و كليساي ارتدكس روسيه با موضوع «اهميت و راههاي تقويت همكاري و تفاهم بين اسلام و مسيحيت ارتدكس» طي دو روز دوشنبه و سهشنبه مورخ 3 و4 شهريور 1393 برابر با 25 و 26 آگوست 2014 در تهران برگزار شد. نشست مذكور با حضور عاليجناب جناب اسقف اعظم پیاتیگورسک و چرکسک فئوفلاکت نمايندهي پاتريارك اعظم روسيه و جناب آقاي دكتر ابوذر ابراهيمي، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ايران انجام گرفت.
در اين دور از گفتوگوها ـ كه در شش نشست برگزار گرديد ـ انديشمندان مسلمان و مسيحي ارتدكس در خصوص افراطگرايی دینی و راههاي مبارزه با آن، تجلیل و گرامیداشت شهدا از منظر اسلام و مسیحیت، نقد و بررسي هشت دور گفتوگوهاي ديني مسلمانان و مسيحيان ارتدكس روسيه در طول 17 سال گذشته، اقلیتهای دینی و ضرورت همزيستي مسالمتآميز در جهان، مقالات خود را ارايه نمودند و با طرح پرسش و پاسخ، موضوعات ياد شده مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
طرفين گفتوگو پس از ارايه مقالات بر موارد زير تأكيد نمودند:
- تعاملات تاريخي بين اسلام و مسيحيت با چالشهاي متعددي روبرو بوده است. ما هرگونه تلاش افراد و گروهها را در جهت ايجاد سوءتفاهم بين اين دو دين الهي به منظور دستيابي به اهداف شخصي و مانعتراشي در روابط مثبت و همكاري سازندهي آنها محكوم ميكنيم و بر لزوم روابط بهتر و همكاري نزديكتر بين رهبران و پيروان دو دين اسلام و مسيحيت تأكيد مينماييم.
- ما قاطعانه نسلكشي و كشتار بيرحمانهي مردم غزه را محكوم نموده و همدردي خود را با مردم مظلوم فلسطين ابراز ميكنيم. همچنين از جامعهي بينالملل ميخواهيم كه تمام تلاش خود را در جهت تسريع در برقراري صلح در اين سرزمين به كار بگيرد.
- خشونتهاي كور و اعمال تروريستي گروهك داعش و ديگر گروههاي افراطي در عراق و سوريه را محكوم ميكنيم و همدردي خود را با ملت سوريه و عراق اعم از مسلمان، مسيحي و ساير اديان اعلام ميداريم. معتقديم ضروري است در اين رابطه توجه سازمانهاي جهاني را به شرايط پيچيده در سوريه و عراق جلب كرده و برنامههايي براي كمكهاي بشردوستانه به مردم بيپناه كشورهاي مذكور تدوين نمود.
- هرگونه اهانت به اشخاص، عقايد، مراسم و اماكن مقدسه ديني و مذهبي را محكوم كرده و از سازمانهاي بينالمللي و مسئول در جهان ميخواهيم كه تمهيدات لازم را براي مقابله با اينگونه اعمال ناشايست اتخاذ نمايند.
شركتكنندگان در اين نشست فضاي اين دور از گفتوگو را بسيار مثبت و سازنده ارزيابي كردند. هر دو طرف بر لزوم توسعه همكاريهاي علمي و دانشگاهي به منظور آشناسازي شيعيان و مسيحيان ارتدكس با اصول ديني، اخلاقي، تاريخي و مسايل حقوقي الهيات و آيين ديني و همچنين حفظ اماكن مقدس كليساها، معابد و مساجد تأكيد كردند. با تبادل دانشجويان و استادان و ترجمه منابع علمي و انجام پژوهشهاي مشترك علمي و تحليلي ميتوان در اين مسير گامهاي مؤثر برداشت. همچنين بر لزوم همكاريها از طريق ديدارهاي چندجانبه بين رهبران و انديشمندان اديان در سطح جهاني و منطقهاي تأكيد كردند و توافق نمودند براي توسعهي همكاريها كميتهاي متشكل از نمايندگان دو طرف با عنوان كارگروه تشكيل گردد.
دو طرف رضايت خود را از گفتوگوي 17 ساله بين جامعهي مسلمان جمهوري اسلامي ايران و كليساي ارتدكس روسيه كه با موفقيت همراه بوده است، ابراز نمودند.
شركتكنندگان در اين نشست خواستار ادامهي گفتوگوي دو طرف براي همكاريهاي ديني در عرصهي جهاني و منطقهاي بوده و ابتكارات و راهكارهاي مؤثر براي تأثيرگذاري بيشتر در جوامع مسلمان و مسيحي را ضروري دانسته و نيز اعلام ميدارند كه دهمين دور گفتوگوي ميان مسلمانان ايران و كليساي ارتدكس روسيه در سال 2016 در مسكو برگزار خواهد شد.
هيأت علمي كليساي ارتدكس روسيه:
1- اسقف اعظم پیاتیگورسک و چرکسک فئوفلاکت
2- پروتوييري ولاديسلاو تسيپين، استاد آکادمی دینی
3- كشيش الكساندر زركشاف، كشيش ارشد كليساي جامع نيكولاي مقدس در تهران
4- پروتوييري سرگي زواناريوف، دبیر اداره روابط خارجی کلیسا در امور کشورهای دور
5- ديميتري ولاديميروويچ صافانوف، رئیس بخش ارتباطات بین ادیان اداره روابط خارجی کلیسا
6- خانم یلنا دونایوا ،کارمند ارشد علمی انستیتو شرقشناسی آکادمی علوم روسیه
7- ایلیا کاشیتسین،کارمند علمی بخش ارتباطات بین ادیان ادارهي روابط خارجی کلیسا
هيأت علمي مركز گفتوگوي اديان و تمدنها:
1- دكتر ابوذر ابراهيمي، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
2- آيتالله محمدعلي تسخيري، مشاور محترم مقام معظم رهبري
3- حجتالاسلام والمسلمين علي يونسي، دستيار ويژه رييس جمهور
4- آيتالله مهدي هادوي تهراني
5- دكتر عليمحمد حلمي، رييس مركز گفتوگوي اديان و تمدنها
6- حجتالاسلام والمسلمين دكتر احمد بهشتي
7- حجتالاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي
8- حجتالاسلام والمسلمين دكتر محمد مسجد جامعي
9- حجتالاسلام والمسلمين دكتر غلامرضا مصباحي مقدم
10- حجتالاسلام و المسلمين ابوالحسن نواب
نظر شما