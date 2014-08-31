650 مقاله به کنگره بین المللی علوم ترویج و آموزش کشاورزی ارسال شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مجردی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود:از سال 1364 تاکنون 8 همایش علمی ترویج مسائل کشاورزی برگزار شده که با توجه به شکل گیری انجمن ترویج از 11 تا 13 شهریور برگزار خواهد شد.

مجردی از حضور مهمانان از 24 کشور جهان در این کنگره خبر داد و افزود:850 نفر در روز افتتاحیه در این کنگره حضور دارند.

وی هدف اصلی این کنگره را ترویج کشاورزی و آموزش منابع طبیعی دانست و اظهارکرد:در پی رواج دستاوردهای علمی در بخش کشاورزی هستیم تا آنچه که در دانشگاهها تولید شده را بتوانیم در اختیار بهره برداران و بخش های مختلف قرار دهیم.

مجردی از 650 مقاله دریافت شده در این زمینه خبر داد و افزود:72 مقاله در نشست دو روزه داوران تایید شده که 48 مقاله به زبان فارسی و 24 مقاله به زبان انگلیسی انتخاب شدند.

وی هدف از نمایشگاه را کیفی سازی محصولات کشاورزی دانست و گفت:نشان دادن استعدادها در پیشبرد اهداف از مهم ترین هدف برنامه است.

دبیر اجرایی کنگره از فعالیت همیار زنان روستایی درزمینه کشاورزی در این نمایشگاه گفت و ادامه داد: امروزه می بینیم که بانوان بیش از پیش در حال فعالیت کشاورزی هستند که این گروه ها را شناسایی کرده و در سطح کشور مطرح خواهیم کرد.

مجردی،با بیان اینکه نمایشگاه دایر شده بسیار متنوع است،افزود:این تنوع نشان از این است که ما می توانیم در زمینه کشاورزی الگو باشیم و فرصتی فراهم کنیم تا در حوزه های مختلف توانمندیهایمان را شکوفا کنیم.

دبیر اجرایی کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران هدف اصلی این کنگره را ترویج کشاورزی و آموزش منابع طبیعی دانست و اظهارکرد: در پی رواج دستاوردهای علمی در بخش کشاورزی هستیم تا آنچه که در دانشگاهها تولید شده را بتوانیم در اختیار بهره برداران و بخش های مختلف قرار دهیم.

دبیر اجرایی کنگره از فعالیت همیار زنان روستایی در زمینه کشاورزی در این نمایشگاه گفت وادامه داد: امروزه می بینیم که بانوان بیش از پیش در حال فعالیت کشاورزی هستند که این گروه ها را شناسایی کرده و در سطح کشور مطرح خواهیم کرد.