به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ "عباس زغیب" از روحانیون برجسته شیعه لبنان خطاب به سنیوره تاکید کرد: ما خواهان لبنان با کرامت و قدرتمند با حضور ملت، مقاومت و ارتش هستیم که در پی توقف تجاوزات دشمن (رژیم صهیونیستی) علیه خود، اشک نریزد.

وی افزود: ما خواهان لبنان جنگنده و کوبنده برای کسانی هستیم که کشورمان را ذلیل و فرومایه می‌خواهند. ما لبنانی را خواهانیم که به اشغالگران چایی تعارف نکند، لبنانی یکپارچه و مرتبط با سوریه، عراق و ایران و تمامی شرافتمندان.

وی تاکید کرد: نه! ما خواهان "لبنانی صهیونیستی" نستیم که افراد ذلیل و پست و مزدور را به راحتی ببلعد. ما لبنانی را می خواهیم که با اراده ملی و بر اساس اصول ایمان به وطن رئیس جمهورش را انتخاب کند و قادر به حفظ امنیت تمام لبنانی ها و ارتش خود باشد. لبنانی را می خواهیم که در آن فرقی میان مسلمان، مسیحی، دروزی و علوی نباشد و لبنانی که میان شیعه و سنی اختلافی قائل نشود.