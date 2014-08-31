صادرات استان قزوین سال گذشته از مرز 390 میلیون دلار فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه توسعه صادرات استان قزوین یکشنبه شب با حضور رایزنان بازرگانی 20 کشور جهان و به ریاست مرتضی روزبه استاندار، امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری، علی پر زحمت رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین و جمعی از صنعتگران و فعالان اقتصادی در سالن جلسات استانداری قزوین تشکیل شد.



علی پر زحمت در این جلسه گفت: بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی گمرک ایران در سال گذشته کالاهایی به وزن 482 هزار تن به ارزش 390 میلیون دلار از استان به خارج از کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ریالی سه درصد و وزنی 10 درصد رشد داشته است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در این مدت 10 قلم عمده کالای صادراتی استان شامل پودر شوینده با 49 میلیون دلار، آهن آلات و فولاد با 30 میلیون دلار، مفتول مسی با 265 میلیون دلار، شیشه های ساختمانی با 25 میلیون دلار، کاشی و سرامیک با 165 میلیون دلار، انواع تریلرها و نیمه تریلرها برای حمل و نقل کالا با 11 میلیون دلار، کولر آبی با 10 میلیون دلار و کشمش با 9.5 میلیون دلار ، شمش مس برای مفتول سازی با 9.4 میلون دلار و موکت و کف پوش با 9.3 میلیون دلار بوده است.



وی یادآور شد: کالاهای صادراتی استان به بیش از 55 کشور جهان صادر شده که عراق اصلی ترین کشور هدف بود و پس از آن کشورهای ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان،سوریه آذربایجان، تاجیکستان، امارات، گرجستان و هلند قرار دارند.

پر زحمت یادآور شد: در سال گذشته همچنین 98 هزار تن کالا به ارزش 509 میلیون دلار وارد استان شده که از نظر وزنی هشت درصد و ارزشی 11 درصد کاهش داشته است.



این مسئول گفت: عمده ترین کالاهای وارداتی استان شامل کمپرسور، کولر خودرو، قطعات منفصله کشنده تریلر، زیربندی تریلر، اجزا و قطعات کولر، ورق آهنی، پاکت بسته بندی لبنیات، خودرو سواری، لامپ کم مصرف بوده است.



وی افزود: بیشترین واردات استان از کشورهای امارات، چین، ترکیه، کره، هخلند، آلمان، اسپانیا، تایوان، سنگاپور و ایتالیا بوده است.



صادرات 124 هزارتن کالا در سال جاری



این مسئول گفت: در چهار ماهه امسال هم 124 هزار تن کالا به ارزش 118 میلیون دلار از استان با خارج صادرشده که از نظر وزن 24 درصد رشد داشته است.



پرزحمت یادآور شد: عمده کالاهای صادراتی استان در این مدت شامل پودر شوینده، شمش مس، شیشه های ساختمانی، آهن آلات و فولاد، کاشی و سرامیک، پریفرم، کولرآبی، شیر خشک و سرلاک و کشمش است که به 45 کشور جهان صادرشده است.



وی افزود: در چهار ماهه امسال 35 هزارتن کالا به ارزش 261 میلیون دلار وارد استان شده که از نظر وزن 25 درصد و ارزش 104 درصد افزایش داشته است.