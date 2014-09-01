  1. دانشگاه و فناوری
۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۹:۱۱

نقشه ترافیک اینترنتی منتشر شد/ گرمترین نقاط دنیا کجا هستند

نقشه ترافیک اینترنتی منتشر شد/ گرمترین نقاط دنیا کجا هستند

در روزهای اخیر، انتشار نقشه ای از اتصالات اینترنتی کره زمین تبدیل به یکی از خبرسازترین نقشه ها شده و بحث های متعددی نیز در رابطه با آن صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از تصاویر گویاتر از هزاران صفحه و سخن هستند. نقشه ای که اخیرا از اتصالات اینترنتی و گرم بودن استفاده از اینترنت در برخی کشورها نسبت به سایر کشورهای کره زمین تهیه شده نیز یکی از همین تصاویری است که سخنان بسیاری را در خود نهفته دارد.

این نقشه، نمایش دهنده تصویری از میلیون ها اتصال اینترنتی در کشورهای مختلف است که توسط یکی از شرکت های امریکایی تهیه شده تا با نگاه دقیق تری به اتصالات اینترنتی دنیا کمک کند. این تصویر تاکنون بیش از هزاران بار در صفحات وب و صفحات اجتماعی به اشتراک گذاشته شده تا جهانیان شاهد اتصالات یا ترافیک های اینترنتی در سراسر دنیا باشند.

اما مسلما ترافیک اینترنتی و افزایش تعداد دفعات قطعی اینترنت برای هیچ کاربری خوشایند نیست اما دیدن نقشه ای از ترافیک اینترنتی نیز خالی از لطف نیست.

کد مطلب 2361580

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