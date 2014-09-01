شوراها باید از ظرفیتهای فرهنگی شهرها استفاده کنند/ نیاز به ریشه یابی برای حل مشکلات فرهنگی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی شامگاه یکشنبه در دیدار با روسای کمیسیون های فرهنگی شورای شهرهای گلستان گفت: فرهنگ از مسائل مهم است زیرا اگر اقتدار کشور را در علم، ثروت و فرهنگ بدانیم فرهنگ اساسی ترین نقش را در اقتدار دارد.

وی با بیان اینکه فرهنگ در ثروت و علم تاثیر گذار است، گفت: فرهنگ دامنه بسیار گسترده ای دارد و خیلی چیزها مانند آداب ، رسوم و اعتقادات جزو فرهنگ به شمار می رود این گستردگی فرهنگی در نحوه زندگی انسان ها نیز تاثیر دارد.

وی سرعت انتقال فرهنگ های مختلف در جامعه کنونی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: در نسل جوان ما موبایل همه چیز را منتقل می کند و به سرعت بسیاری از فرهنگ های دیگر را در اختیار جوانان قرار می دهد.

آیت الله نورمفیدی خاطرنشان کرد: در کشور مشکلات فرهنگی زیادی وجود دارد اما باید این مشکلات را ریشه یابی کرد و علت آن را بر طرف کرد.

وی با اشاره به آمار بالای خودکشی در جامعه گفت: این نمونه مشکل اجتماعی است که باید عوامل ایجاد آن بررسی شود، مشکلاتی دیگری هم مانند فقر و بیکاری وجود دارند که از معضلات اجتماعی به شمار می روند و این در شرایطی است که مدعی بودند سالانه 1 میلیون شغل ایجاد می کنیم.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: ریشه فقر و بخش عمده گرفتاری های اجتماعی ما در بیکاری است اما بخشی دیگری از مشکلات هم تبادل راحت اطلاعات است که نمونه آن شبکه های ماهواره ای است که تمام تلاش خود را برای سوزاندن ریشه خانواده انجام می دهند.

وی گفت: مشکلات و معضلات خانواده جهانی است و کل دنیا باید برای این موضوع چاره اندیشی کند.

وی بیان کرد: البته باید گفت در گذشته هم فقر بود ولی بنیان خانواده قوی بود و حتی روابط خانوادگی یکی از سرگرمی های روزانه به شمار می رفت.

آیت الله نورمفیدی با تاکید بر شوراها برای برنامه ریزی دقیق و به کار گیری کله ظرفیت های شهرها در حوزه فرهنگ گفت: از کارهای تبلیغاتی در این حوزه بپرهیزید چون یک آسیب به شمار می رود و مردم هم زده شده اند.

وی بعضی اقدامات را ضد فرهنگ دانست و گفت: اگر ارزش های دینی را در قالب های زیبای هنری ارائه دهیم تاثر گذاری بیشتری بخصوص برای نسل جوان خواهد داشت.

وی اضافه کرد: امروز دیگر نمی توان همه چیز را به نام دین به خورد مردم داد و یا با حضور نیروی انتظامی فرهنگ سازی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: دینای امروز دنیای عقلانیت است و همانطور که شیطان برای ورود راه دارد ما هم برای مبارزه با شیطان باید راه پیدا کنیم.