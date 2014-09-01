به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد یکشنبه شب و در مراسم رونمایی از پورتال شبکه جوانان رضوی(شجر) که در محل موسسه جوانان آستان قدس برگزار شد، گفت: عصر حاضر از نظر فرهنگی و اجتماعی، دوره فعالیت های مجازی و مدیریت الکترونیکی است که ما می توانیم با استفاده از آن و انواع شبکه های اجتماعی فضای فرهنگی دنیا را در اختیار خود بگیریم.

وی ادامه داد: ما با فضای جدیدی روبه رو هستیم که این فضا را دیگران خلق کردند و از آن استفاده هایی به نفع خود انجام می‌دهند که البته ما نیز می‌بایست با استفاده از ظرفیت و قدرت خود در مقابله با آنها برخیزیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جنگ امروز یک جنگ تمام عیار فکری و هنری است که دنیای غرب با استفاده از ابزار نوین خود سایر ملت ها را مورد تهاجم قرار داده است.

وی ادامه داد: کسانی می‌توانند در این راه موفق بشوند که در کوتاه ترین زمان ممکن این ابزار را در اختیار خودشان بگیرند و این تکنیک را برای تبلیغ فرهنگ و اندیشه خود استفاده کنند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: من مطمئن هستم که دانشمندان و فناوران ایرانی بتوانند با ابتکار عمل و تبدیل دانش به فناوری گوی سبقت را از دشمن بربایند و این ابزار را در خدمت عرصه‌های مختلف زندگی و نشر اندیشه‌های ناب اسلامی در آوردند.

وی بیان داشت: با توجه به غنای فکری و اندیشه‌ای که اسلام و البته انقلاب اسلامی از آن برخوردار است می‌توانیم در این جنگ مجازی بر دشمن چیره شویم و از آن پیشه بگیریم زیرا ما توانایی های زیادی در این عرصه داریم.

نائب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا و غرب خواهان آتش‌بس در حوزه فرهنگ و رسانه‌های مجازی هستند و اگر این پیشنهاد به او داده شود با کمال میل آن را قبول خواهد کرد زیرا از این فضا ضربه های بسیاری خورده است.

وی گفت: هرچند که ما از فضای مجازی آسیب دیده‌ایم اما مطمئن باشید که توانسته ایم در همین فضا به آنها آسیب‌های زیادی بزنیم و اگر همین فضاهای مجازی نبود بسیاری از اشتباهات غربی ها دیده نمی شد و اگر فضای مجازی و رسانه‌ها نبودند، شکست‌های اخیر غرب در جنگ‌های غزه، لبنان و سوریه معلوم و آشکار نمی شد و این قدرت فضای مجازی و رسانه ها را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد بیان داشت: امروز فلسطین، لبنان و سوریه نمادهای قدرت، ایستادگی و پیروزی محسوب می شوند که این امر مبتنی بر اندیشه فرهنگ و تفکر است و نه استفاده از سلاح های پیشرفته که دشمن از آنها استفاده می کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: انقلاب اسلامی هم اندیشه و تفکر و هم سلاح را در اختیار این ملت ها گذاشته است و ما امروزیم در این میدان پیروز هستیم و از طرف مقابل فاصله زیادی گرفته ایم

وی در پایان گفت: اگر ما بتوانیم از ظرفیت خود استفاده کنیم و آن را به کمال برسانیم کار بسیار بزرگی را انجام داده ایم که البته قدم های اولیه آن برداشته شده است.

همچنین در این مراسم رضا خوراکیان مدیرعامل موسسه جوانان آستان قدس رضوی درباره مزیت‌های پورتال شبکه جوانان رضوی گفت: استفاده از فرصت عظیم انتساب به آستان حضرت رضا(ع) و ارادت عموم مردم به ایشان، جوان‌ مداری و اختصاص وظایف موسسه به مخاطبین جوان، جامعیت در تأمین نیازهای مختلف محتوایی، آموزشی و مشاوره‌ای مخاطبین در بخش‌های مختلف سایت، پوشش خلأ موجود در زمینه تولید محتوا، ارتباط اینترنتی با تشکل‌های جوانان و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای ارتباط با نخبگان حوزه و دانشگاه و ارائه محتواهای کاربردی دینی برای زندگی جوان امروز از جمله این مزیت‌هاست.

گفتنی است در پایان این مراسم از پورتال جدید موسسه جوانان آستان قدس رضوی به نشانی اینترنتی shajar.ir رونمایی شد.