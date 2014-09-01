به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی احمدی عصر یکشنبه با حضور در جمع فرماندهان و کارکنان پدافند هوایی شهید نتاجی سیراف به افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها در هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: در این دو سال نمایندگی مجدانه پیگیر تکمیل و تجهیز بیمارستان عسلویه بودم و با افتخار و عزت در هفته دولت به بهره برداری رسید.

وی با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در اوج عزت واقتدار است بیان داشت: هیمنه پوشالی کشورهای مدعی با فروپاشی پوچ گرایی و شکستن گنبد آهنین دچار تزلزل شده است.

این عضو فراکسیون روحانیون مجلس به شکست رژیم جعلی اسرائیل در نبرد 50 روزه با مردم غزه اشاره کرد و اظهار داشت: آنها که خود را نژاد برتر می‌دانند و می‌خواهند همه جا سیطره داشته باشند حرفی برای گفتن نداشتند.

نماینده مردم دیر، کنگان، عسلویه وجم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم مظلوم غزه با ایمان به خدا، استقامت و شهادت عزیزان خود مقابل این رزیم کودک کش پیروز شدند.

پدافند هوایی ایران با چشمان تیز بین خود افتخارآفرینی می‌کند

وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) در اوایل انقلاب و حضرت آیت الله خامنه ای در این 36 سال عمر با برکت انقلاب اسلامی نگاه ویژه ای به پدافند هوایی داشته‌اند نیروی هوایی ایران در این سال ها موجب عزت، افتخار و اقتدار برای میهن اسلامی بوده است.

عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حریم هوایی ایران برای هیچ جنبنده‌ای امن نیست، گفت: هوا، دریا و خاک ایران با حضور نیروهای مخلص، ولایتمدار و مومن مثل دژ محکم هر متعرض را رسوا و نابود خواهد کرد.

وی به نابودی پهباد اسراییلی در آسمان ایران اشاره کرد و بیان داشت: باید درود وسلام ویژه تقدیم پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران کرد که با چشمان تیز بین خود افتخار دیگر رقم زدند.