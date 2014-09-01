ارائه ریز نمرات از طریق اپراتورهای موبایل از مهر/ خدمات لیزینگی برای خرید لپ تاپ

سعید کاردار در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، گفت: پیش از این وعده داده بودیم که ریزنمرات از طریق دو اپراتور تلفن همراه ایرانسل و همراه اول روی گوشی های موبایل دانشجویان دانشگاه آزاد قابل مشاهده باشد.

وی ادامه داد: مهرماه امسال، درخواست ریزنمرات رونمایی می شود.

به گفته معاون دانشجویی دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد در وعده ای دیگر نسبت به لیزینگ لپ تاپ، آی پد و موبایل برای دانشجویان اقدام خواهد کرد.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد در این باره، خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ای در این زمینه به زودی منتشر می شود.

کاردار گفت: لیزینگ این خدمات هم در مهرماه رونمایی می شود.