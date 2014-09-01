فضایی آرام برای تحقق برنامه های دولت در استان قزوین فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه استاندار قزوین صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهيدان رجايي و باهنر اظهارداشت: با توجه با اينكه شهيد رجايي متعلق به اين استان است به همين دليل نسبت به ايشان تعلق خاطري بيشتري وجود دارد و بايد در اين ايام بيشتر به سيره و منش آن شهید نزدیک شویم.

وی با اشاره به اينكه در دوره مديريت جديد ساعات كاري را يك ساعت زودتر آغاز مي‌كنيم اظهارداشت: اين سيره تبديل به يک كار مستمر شده و صبحها از ساعت شش و نيم با برگزاري جلسات و نشست هاي كاري، پيگير رفع مشكلات استان هستیم.



استاندار در خصوص شاخصه هاي دولت اسلامي تصريح كرد: در بخش محتوايي بايد منطبق بر آموزه‌هاي ديني حرکت کنیم و در اين ارتباط با بررسي تاريخ اسلام، ما فقط در يك مدت كوتاه در صدر اسلام شاهد يك دولت اسلامي با شاخصه‌هاي اسلامي هستيم و اين سير متوقف مي شود تا مجددا در نظام جمهوري اسلامي بروز مي كند كه يك دولتي با محتوي منطبق بر آموزه‌هاي ديني در بخشهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استقرار پيدا مي كند و طبيعي است كه در ابتداي اين مسير قرار داريم و تا رسيدن به قله نهايي فاصله زيادي داريم و بايد در اين مسير با جديت حركت كنيم.



وي افزود: مجريان ضمن اينكه بايد انسان هايي متعهد به مباني اسلامي باشند بايد در رفتار و عمل نيز سلوك ديني و اسلامي داشته باشند و واقعاً آن بخش از آموزه‌هاي ديني را كه متوجه مجريان است به آن توجه داشته باشند و به آن عمل كنند.



استاندار در تشريح ويژگي كارگزاران نظام اسلامي نيز بیان کرد: ويژگي اول يك كارگزار اسلامي اعتقاد به مباني ديني است به عبارتي بايد فردي متدين و دين دار باشد، سلوك ديني داشته باشد لذا مجريان بايد داراي تخصص و تعهد باشند و براي يك مدير در دولت اسلامي هر دو ويژگي نیاز است يعني هم به لحاظ فردي انساني متعهد و متدين و هم در عرصه كاري نيز يك انسان متخصص و كارآمد و توانمند باشد.



استاندار با بيان اينكه انساني كه متدين باشد هيچ وقت خود را در معرض مسئوليتي قرار نمي‌دهد كه در آن حوزه توانمند نيست تصريح كرد:‌ كسي كه متعهد و متدين باشد اما توانمندي انجام كاري را نداشته باشد ولو اينكه فشاري نيز براي پذيرفتن مسئوليت بر روي او باشد آن مسئوليت را قبول نخواهد كرد چرا كه اين مسئوليت امانت است و اگر نتواند از عهده آن برآيد خيانت در امانت كرده است و اين منطبق بر آموزه‌هاي ديني ما نخواهد بود.



روزبه مهمترين دستاورد دولت در استان را ايجاد فضايي آرام، همدلي و هم افزايي هم فكري بين مجموعه اجزا مديريتي استان عنوان كرد و یادآورشد: باور داریم كه مدل مديريتي در كشور امروز غير از اين روش جواب نخواهد داد و اگر غير از اين عمل شود كارها پيش نخواهد رفت و به همين دليل اولين كاري كه در دستور كار قرار گرفت همدلي و همفكري بين نمايندگان مجلس، ائمه جمعه، گروههاي مرجع، شخصيت ها تشكلهاي مردم نهاد، احزاب و گروه‌هاي تاثير گذار بود.



وي اظهارداشت: ضمن رعايت همه اصول و رعايت همه قوانين و مقررات مربوط به كار و بدون تداخل به حوزه مسئوليت يكديگر اين اتفاق مهم در عالي ترين شكل ممكن در استان اتفاق افتاده است.



استاندار ديدار با ائمه جمعه و حضور در نماز جمعه شهرهاي مختلف، برگزاري نشست با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين ارتباط مستمر با شخصيت هاي مهم قزويني كه در سطح ملي تاثيرگذارند را از جمله مصاديق اين همدلي ها و هم افزايي ها عنوان کرد و اظهارداشت: در سفرها و ديدارها مسائل مربوط به استان را مطرح مي كنيم و از نقطه نظرات و ديدگاه هاي افراد برای حل و پيشبرد اهداف استان استفاده مي كنيم.



استاندار در ادامه گفتگو به افتتاح و بهره برداري از 706 پروژه با اعتباري بالغ بر چهار هزار و 280 ميليارد ريال در هفته دولت اشاره کرد و اظهار داشت: اين پروژه ها كه در بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و خدماتي افتتاح شد در سفر به شهرستان هاي استان به بهره برداري رسيد و بخشي از پروژه هاي مهم نيز در آينده نزديک و در سفر معاون اول رئيس جمهور افتتاح خواهد شد.



استاندار در خصوص توزيع مكاني و اعتباري پروژه ها نيز تصريح كرد: وقتي صحبت از قزوين مي شود منظور تمام استان است و نبايد در برنامه ريزي ها نقطه اي از استان مورد غفلت قرار گيرد و ما بر اين باور هستيم كه زماني شاهد استاني توسعه يافته خواهيم بود كه تمام مناطق استان حتي روستاهاي استان توسعه يافته باشند و بر اين موضوع تاكيد داريم كه روستاهاي ما نيز بايد در كنار شهرها سند توسعه داشته باشند.



استاندار تغيير نگاه به روستاها را از ديگر نكات كليدي دانست و یادآورشد: ديگر نبايد به ديد ترحم به روستاها نگاه شود بلكه روستاها را بايد محيطي پاك، سرشار از انرژي و يك مركز توليدي بدانيم كه داراي انسان هايي سخت كوش و پرتلاش و كم توقع هستند.



روزبه يكي از اقدامات اساسي را تهيه سند آمايش سرزمين در جهت توسعه پايدار و متوازن استان عنوان و افزود: با توجه به اين سند در برنامه ريزي هاي آينده نقطه اي از استان فراموش نخواهد شد و براي هر نقطه برنامه خاص همان منطقه ديده شده است.

استاندار در ادامه گفتگو مردم را به عنوان صاحبان اصلي نظام عنوان و تاكيد كرد: .با توجه به شان بالاي خدمتگزاري به مردم در سيره و منش شهيد رجايي و اولين اشاره مقام معظم رهبري در توصيه هاي 15 گانه خود به دولت درخدمت مستمر به مردم و همچنين تاكيد رياست محترم جمهوري در جشنواره شهيد رجايي به عدم غفلت در خدمتگذاري به تمام اقشار مي توان به اهميت موضوع رسيد و ما نيز اين مهم را با شتاب در خدمت در عمل بايد به مردم نشان دهيم.

وي اجراي طرح جامع سلامت را نمونه اي بارز و عملي از خدمت به مردم عنوان و تصريح كرد: بايد با تدابير لازم در حوزه هاي ديگر نيز اقدامات و گام هاي اساسي برداشت.

استاندار در پايان به سفر مقام معظم رهبري به استان قزوين اشاره و افزود: متاسفانه با توجه به جايگاه و شان بيانات ايشان و همچنين نگاه و محتواي كارشناسي كه در مطالب ايشان وجود داشت بهره برداري خوبي در گذشته در جهت توسعه استان صورت نگرفت بر اين اساس يكي از اقداماتي كه در دستور كار قرار گرفت در مرحله اول جمع آوري آرشيو كامل بيانات ايشان بود كه اين اقدام صورت گرفت و در مرحله بعد استفاده از اين بيانات در توسعه استان بود كه در اين زمينه نيز به عنوان يك سند بالادستي در تدوين برنامه ششم توسعه استان استفاده خواهيم كرد.