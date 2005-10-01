صدرنشيني پتروشيمي تهران و ثبت دو ركورد جديد ملي

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين مسابقات كه به مدت دو روز درسالن انقلاب شيرازبرگزارشد، تيم پتروشيمي با مجموع 575 امتياز صدرنشين نخستين مرحله ليگ برترشد.

تيم انقلاب شيراز ميزبان مسابقات با 534 امتيازدرمكان دوم جدول رده بندي ليگ برتر شنا قرارگرفت وتيم پيام ارتباطات تهران با 512 امتيازسوم شد. سومين دوره ليگ باشگاههاي برترشناي كشور ازصبح پنجشنبه هفتم مهرماه به مدت دوروز با شركت شناگران هشت باشگاه به ميزباني استخر انقلاب شيرازبرگزارشد. تيمهاي پرسپوليس تهران ( 497 امتياز) دانشگاه آزاد زنجان (385 امتياز)، پيام مخابرات - تبريز ( 268 امتياز)، تربيت بدني اهواز (186 امتياز) و دلفين علم وصنعت ( 172 امتياز) بترتيب در رده چهارم تا هشتم جدول رده بندي ليگ قرارگرفتند.

ثبت 2 ركورد ملي درمرحله نخست ليگ برترشنا

مرحله نخست ليگ برترشنا با شكستن 2 ركورد ملي همراه بود، شاهين برادران ملي پوش جوان كشورمان موفق شد در رشته 400 مترمختلط انفرادي با ثبت ركورد جديد 56/55/4 دقيقه ركورد قبلي اين ماده را كه متعلق به خودش بود 12 صدم ثانيه جابجا كند. همچنين اشكان شرف زاده موفق شد با ركوردشكني در رشته 200 مترپروانه ركورد جديد را با زمان 56/10/2 دقيقه به نام خود ثبت كند. شرف زاده ركورد قبلي اين ماده كه متعلق به همين شناگربود به ميزان 95 صدم ثانيه كاهش داد.

نتايج دورپاياني ليگ برترشنا به شرح زيراست:

200 مترآزاد:

نفراول: سهيل آشتياني، پيام ارتباطات با زمان 58/02/2 دقيقه

نفردوم: امين نوشادي، پرسپوليس تهران با زمان 77/02/2 دقيقه

نفرسوم: محمد بيداريان، پتروشيمي تهران با زمان 63/03/2 دقيقه

50 متر پروانه:

نفراول: آندري سردينوف، پيام ارتباطات تهران، با زمان 81/24 ثانيه

نفردوم: امير زهرايي، پتروشيمي تهران، با زمان 93/26 ثانيه

نفرسوم: اشكان شرف زاده، انقلاب شيراز، با زمان 17/27 ثانيه

100 متر قورباغه:

نفراول: محمد عليرضايي، انقلاب شيراز، با زمان 34/09/1 دقيقه

نفردوم: بكتاش قيدي، پيام ارتباطات تهران، با زمان 35/09/1 دقيقه

نفرسوم: محمد دلجو، پرسپوليس تهران، با زمان 0 5/12/1 دقيقه

100 متركرال پشت:

نفراول: محمد ناظري، انقلاب شيراز، با زمان 37/04/1 دقيقه

نفردوم: هومن رياحي، انقلاب شيراز، 53/04/ 1 دقيقه

نفرسوم: مهدي محمدي، زنجان، 06/07/1 دقيقه

100×4 متر آزاد تيمي:

نفراول: پيام ارتباطات تهران (فرهودي، سعيد و سهيل آشتياني، سردينوف) با زمان 36/40/3 دقيقه

نفردوم: پتروشيمي تهران (برادران، ديلانچيان، انصاري، بيداريان) با زمان 66/42/4 دقيقه

نفرسوم: انقلاب شيراز (هاشم پور، پاداش، ابوطالبي، رياحي) با زمان 09/52/3 دقيقه

همچنين درسايرنتايج وپس ازبرگزاري 20 رشته: شاهين برادران، پاشا وحدتي، محمد عليرضايي، سهيل آشتياني، اشكان شرف زاده، محمد بيداريان، اندري سردينوف (شناگر اوكرايني) موفق به كسب عنوان نخست دراين رقابتها شدند.

گفتني است: سومين دوره ليگ برترباشگاههاي كشوردرچهارمرحله برگزارمي شود ومراحل دوم تا چهارم ليگ به ميزباني شهرهاي تهران، اهواز وتهران برگزارخواهد شد.