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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵:۵۲

بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛

27 درصد تهرانی‌ها اصلاً مطالعه نمی‌کنند

27 درصد تهرانی‌ها اصلاً مطالعه نمی‌کنند

بر اساس نتایج طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» 27.4 درصد پاسخگویان اظهار کرده‌اند که اصلاً اهل مطالعه نیستند، 40.4 درصد در حد «کم یا خیلی‌کم» و تنها 32.2 درصد در حد «زیاد یا خیلی‌زیاد» اهل مطالعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، چکیده طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» از سوی مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در این نظرسنجی، ابعاد مختلف میزان مطالعه‌ شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

روش این پژوهش، پیمایش و نحوه گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه ساخت یافته است و حجم نمونه 1000 نفر بوده است.

جهت استخراج داده‌های گزارش از نرم‌افزار spss و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری استقلال (کای‌اسکوئر)، t استیودنت، کروسکال والیس و برای شدت پیوند بین متغیرها از d سامرز و v کرامر به همراه سطح معنی‌داری آزمون (sig) استفاده شده است.

نتایج حاصل از این نظرسنجی به شرح زیر است:

* حدود یک چهارم پاسخگویان (27.4 درصد) اصلاً اهل مطالعه نبوده و 40.4 درصد در حد «کم یا خیلی‌کم» و 32.2 درصد در حد «زیاد یا خیلی‌زیاد»  اهل مطالعه هستند.

* میانگین مدت زمان مطالعه پاسخگویان از منابع مختلف 137 دقیقه (2 ساعت و 17 دقیقه) است.

* میانگین مطالعه منابع گوناگون در شبانه‌ روز به ترتیب عبارت‌اند از: منابع مکتوب اینترنتی 26 دقیقه، انواع کتاب‌های غیردرسی 24 دقیقه، انواع کتاب‌های درسی و کمک درسی 23 دقیقه، روزنامه 13 دقیقه، انواع نشریه و مجله 12 دقیقه، کتاب‌های دینی (قرآن، ادعیه و ...) 12 دقیقه، مطالعات کاری و شغلی 12 دقیقه، منابع کامپیوتری (کتاب‌های الکترونیک و ...) 11 دقیقه.

·* 54.7 درصد پاسخگویان (مطالعه کننده) اظهار کرده‌اند: کتاب‌های مورد نیازشان را معمولاً از «کتاب‌فروشی‌ها» خریداری می‌کنند. 27.5 درصد آنان از «دوستان و آشنایان» و 11.2 درصد از «کتا‌بخانه‌های داخل شهر»  امانت می‌گیرند.

* 24.7 درصد پاسخگویان (مطالعه کننده) از طریق «دوستان و آشنایان» و 23.6 درصد از طریق «اینترنت» از انتشار کتاب‌های جدید مطلع می‌شوند.

کد مطلب 2361643

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