به گزارش خبرنگار مهر، چکیده طرح پژوهشی «بررسی میزان مطالعه شهروندان تهرانی» از سوی مرکز افکارسنجی و رصد فرهنگی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در این نظرسنجی، ابعاد مختلف میزان مطالعه‌ شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

روش این پژوهش، پیمایش و نحوه گردآوری اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه مبتنی بر مصاحبه ساخت یافته است و حجم نمونه 1000 نفر بوده است.

جهت استخراج داده‌های گزارش از نرم‌افزار spss و برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری استقلال (کای‌اسکوئر)، t استیودنت، کروسکال والیس و برای شدت پیوند بین متغیرها از d سامرز و v کرامر به همراه سطح معنی‌داری آزمون (sig) استفاده شده است.

نتایج حاصل از این نظرسنجی به شرح زیر است:

* حدود یک چهارم پاسخگویان (27.4 درصد) اصلاً اهل مطالعه نبوده و 40.4 درصد در حد «کم یا خیلی‌کم» و 32.2 درصد در حد «زیاد یا خیلی‌زیاد» اهل مطالعه هستند.

* میانگین مدت زمان مطالعه پاسخگویان از منابع مختلف 137 دقیقه (2 ساعت و 17 دقیقه) است.

* میانگین مطالعه منابع گوناگون در شبانه‌ روز به ترتیب عبارت‌اند از: منابع مکتوب اینترنتی 26 دقیقه، انواع کتاب‌های غیردرسی 24 دقیقه، انواع کتاب‌های درسی و کمک درسی 23 دقیقه، روزنامه 13 دقیقه، انواع نشریه و مجله 12 دقیقه، کتاب‌های دینی (قرآن، ادعیه و ...) 12 دقیقه، مطالعات کاری و شغلی 12 دقیقه، منابع کامپیوتری (کتاب‌های الکترونیک و ...) 11 دقیقه.

·* 54.7 درصد پاسخگویان (مطالعه کننده) اظهار کرده‌اند: کتاب‌های مورد نیازشان را معمولاً از «کتاب‌فروشی‌ها» خریداری می‌کنند. 27.5 درصد آنان از «دوستان و آشنایان» و 11.2 درصد از «کتا‌بخانه‌های داخل شهر» امانت می‌گیرند.

* 24.7 درصد پاسخگویان (مطالعه کننده) از طریق «دوستان و آشنایان» و 23.6 درصد از طریق «اینترنت» از انتشار کتاب‌های جدید مطلع می‌شوند.