توانمندی مغفول سمن ها در اردبیل/ جایگاهی که در مسیر توسعه تعریف نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردبیل در حالی میزبان نهمین نشست سازمان های غیر دولتی ایران است که چالش های فعالیت این نهادها در اردبیل نیازمند آسیب شناسی، بازبینی و تدبیر است. چالش هایی که به نظر می رسد در عمر دولت قبل چندان توجهی به آن صورت نگرفته و امروز دولت یازدهم حداقل در گفتار مدافع تشکل های غیر دولتی بوده و معتقد به احیای جایگاه آن هستند.

این فرصت، زمینه ساز شفاف سازی چرایی توانمندی غیر فعال سمن ها است که معمولا در دریافت مجوز توسط یک فرد و برگزاری یک یا دو برنامه محدود مانده و خروجی آن به زعم برخی کارشناسان به مراتب کمتر از هزینه ایجاد چنین نهادی است.

البته در پروسه این فعالیت مسئولان خود بانیان سمن ها و در مقابل سمن ها، مسئولان را مقصر قلمداد می کنند و در این میان حلقه گمشده که قرار است سمن و دستگاه اجرایی در اختیار بهبود کیفی زندگی وی باشد و یا به عبارتی مردم نادیده انگاشته می شود.

مردم ما را نمی شناسند

همین نادیده انگاری موجب شده خیل کثیری از مردم سازمان مردم نهاد را فقط در موسسات خیریه کودکان بیمار و سرطانی خلاصه کنند و در خصوص چند و چون فعالیت این سازمان ها اطلاع چندانی نداشته باشند.

شیرین رستمی یکی از شهروندان اردبیل با اشاره به عدم آشنایی از این سازمانها و در بیان دلایل آن می گوید: این به نحوه رفتار گرداندگان بر می گردد و اگر اطلاع رسانی و معرفی در سطح مقبول صورت گیرد این شناخت ایجاد می شود.

عدم شناخت از سمن ها موجب شده در کمال تعجب بین سازمان های مردم نهاد و مردم پرده ای از قطع ارتباط و تعامل کشیده شود.

موضوعی که مدیر موسسه توانمند سازی فرهیخته نیز به آن تاکید دارد و می گوید: در حال حاضر شناخت عمومی مردم از فعالیت های سازمان های مردم نهاد پایین بوده و فعالیت این سازمان ها به عنوان ارزش شناخته نمی شود.

به گفته محرم یوسفی سادات سازمان های غیر دولتی و مردم نهاد می توانند در امور مختلف پل ارتباطی بین مردم و مسئولان بوده و به بررسی مسائل مردم در حوزه های مختلف بپردازند.

پل ارتباطی که حتی به کار مردم نمی آید

اما باید از متولیان سمن ها پرسید که چرا تعریف پل ارتباطی به مذاق شهروندان خوش نمی آید و کسی باوری نسبت به آن ندارد؟مگر غیر از این است که سازمان های مردم نهاد در مقاطع مختلف دوشادوش مردم بوده و زبان مطالبات مردمی باشند.

تجربه نشان می دهد حضور اجتماعی سمن ها در اردبیل همواره به صورت نمایشی بوده و به عنوان مثال هیچ مدافع محیط زیستی برای ارائه مطالبات و درخواست و پیشنهاد خود به یکی از پنج تشکل غیر دولتی محیط زیست استان که از قرار فقط یکی فعال است مراجعه نمی کند.

و یا فعالیت تشکل های سیاسی در حد صفر بوده و به حدی در مقطع انتخابات و سایر مقاطع چراغ خاموش و یا با جارو جنجال فعالیت می شود که به نظر نمی رسد در این حوزه اصلا تشکل فعالی وجود داشته باشد.

در حوزه زنان نیز تجربه مشابه است. هیچ زنی چه یک شهروند برخوردار از امکانات رفاهی و چه یک زن آسیب دیده برای رفع و رجوع مشکلات خود به تشکل غیر دولتی مراجعه نمی کند. برای یک زن سرپرست کمیته امداد و بهزیستی واژه های ملموسی تری است تا سمن.

و از همه مهمتر جوانان که نسل پویای جامعه محسوب می شوند نسبت به جایگاه سمن ها بیگانه هستند و برای رفع و رجوع مشکلات و درخواست ایده ها و حتی همفکری در امور مختلف تشکل را آخرین گزینه می دانند.

حال سوال این است که این غریبگی چطور در سازمان های مردم نهاد اردبیل با مشتریان واقعی خود رخ داده است؟

فعالیت سمن محدود در اخذ مجوز

معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل یکی از دلایل آن را غیر فعال بودن تشکل ها می داند و معتقد است اینکه هر فردی بدون نظارت و برخورد علمی بتواند بیاید مجوز یک تشکل را بگیرد و بعد نه فعالیت و نه دفتر داشته باشد نتیجه آن سمن هایی است غیر فعال.

طاهر شریفی تاکید کرد: انتظار بر این است گردانندگان تشکل های غیر دولتی سطح بینش و ادراک بالاتر از حد مردم عادی داشته باشند تا بخشی از وظایف به آن ها سپرده شود.

البته در تائید اظهارات این مسئول باید اشاره کرد که تعداد تشکل های غیر دولتی اردبیل مشخص نیست و به نظر می رسد حتی متولیان مجوز دهی آمار دقیقی از تعداد مجوز، تعداد فعالان و تعداد تشکل های راکد ندارند.

تلاش خبرنگار مهر برای شناسایی تشکل های غیر دولتی استان نیز بی نتیجه ماند و در واقع شاید عدم ساماندهی را بتوان یکی از چالش های اولیه مجوزهای پادرهوای سازمان های مردم نهاد در اردبیل دانست.

فقط تجربه میزبانی اردبیل برای برگزاری نشست سازمان های غیر دولتی ایران نشان داد تعداد فعالان به انگشتان دو دست هم نمی رسد و تشکل های غیر دولتی در اردبیل حتی در برنامه های خود جایگاه خاموشی دارند تا جایی که در این نشست فقط هفت سمن برای مشارکت در برگزاری برنامه ها اعلام آمادگی کردند.

عقب ماندگی از دور توسعه دنیا

شریفی در عین حال تاکید دارد که در دنیا اثبات شده وجود سمن ها به نفع جامعه است و مشاهده می شود دولت یازدهم نسبت به این موضوع باور دارد.

وی با بیان اینکه وجود تشکل های غیر دولتی ضمانتی بر سلامت فعالیت دستگاه اجرایی دولتی است، اضافه کرد: در حال حاضر شکل گیری انواعNGO ها،GONGO ها و سازمان های غیر دولتی چتر گواه اهمیت یافتن این تشکل ها است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد اغلب تشکل های غیر دولتی در اردبیل غیر فعال است، اضافه کرد: در این موضوع اردبیل جزو استان های عقب مانده محسوب می شود.

شریفی معتقد به ارتقا سطح کیفی و کمی فعالیت های تشکل های غیر دولتی در استان است تا سمن ها بتوانند در پیشرفت و توسعه نقش ایفا کنند.

این مسئول درعین حال ابراز امیدواری می کند که دستاوردهای این نشست بعدها در حل برخی مشکلات و یا رفع برخی معضلات مورد استفاده قرار گیرد.

طرح ایجاد مرکز توانمند سازی سمن ها در دست بررسی

البته لازم به ذکر است سمن های فعال از این تاکیدات غافل نیستند و در واقع اذعان دارند که به جایگاه خود در بین مردم و مسئولان و در واقع دو قطب فعالیت کاری دست نیافته اند.

مدیر موسسه توانمند سازی فرهیخته معتقد است این استان نیازمند ایجاد مراکز توانمند سازی سازمان های مردم نهاد است.

یوسفی سادات تاکید دارد که این مرکز می تواند زمینه‌ آشنایی و اعتماد سازی مردم نسبت به فعالیت های سازمان های مردم نهاد را فراهم کند.

وی با بیان اینکه در طرح پیشنهادی به عمده چالش های فعالیت این گروه از تشکل ها اشاره شده است، اضافه کرد: هدف ما جلب اعتماد هم از سوی مردم و هم از سوی دستگاه های دولتی است.

مدیر موسسه توانمند سازی فرهیخته با تاکید به ضرورت نظارت از سوی نهادهای دولتی ادامه داد: این تصور که نهاد غیر دولتی تمایل به نظارت از سوی دستگاه دولتی ندارد، درست نیست.

وی در عین حال معتقد است مدیران استانی دید روشنی نسبت به فعالیت این نهادها ندارند و این موضوع یکی از چالش های فعالیت تشکل های مردم نهاد است.

یوسفی سادات با بیان اینکه در طول مراحل اخذ مجوز و اجراییات این موسسات دخالت دستگاه های دولتی قابل توجه است، تاکید کرد: ضروری است این دخالت محدود شده و نسبت به موسسه غیر دولتی اعتماد سازی شود.

ضرورت کسب جایگاه مناسب در برنامه ششم توسعه

در ادامه البته سمن های اردبیل در نظر دارند در پی برگزاری نشست خود با سمن های سراسر کشور جایگاه سازمان های غیر دولتی در برنامه ششم توسعه را مورد بررسی و موشکافی قرار دهند.

این نشست به صورت تخصصی با دو موضوع عمده که به تائید 300 سمن رسیده است در نظر دارد تاثیرگذاری سازمان های غیر دولتی در فرآیند توسعه پایدار کشور و تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار دهد.

علاوه بر این شناسایی و معرفی تجارب موفق و برنامه های موثر سازمان های غیر دولتی در توسعه پایدار در سطح ملی محور دیگر این نشست است.

یوسفی سادات با اذعان به اینکه تمامی دستگاه ها در حال آماده سازی برنامه ها و پیشنهادات خود جهت استفاده در برنامه ششم توسعه کشور هستند، ابراز امیدواری کرد: در این نشست جایگاه تشکل های غیر دولتی در برنامه ششم مورد بررسی قرار گیرد.

وی معتقد است دیدگاه های مختلفی در فعالیت سمن ها شکل گرفته که گاهی در تعارض با یکدیگر است و باید با بررسی بیشتر به دیدگاه واحد از جایگاه تشکل ها دست یافت.

هر چند سمن ها خود را فرصت دست یابی به پیشرفت و توسعه می دانند در عین حال باید تاکید داشت مطالبات و نظرات دو قطب کاری یعنی مردم و مسئولان باید با این نظر بتواند به اجماع برسد و سمن ها بتوانند جایگاه خود را تثبیت کنند وگرنه محکوم به تکرار دور تسلسل فعالیت چراغ خاموش و حضور نامحسوس خواهند بود.

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گزارش: ونوس بهنود