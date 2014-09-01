خرس قهوه ای از تله سیمی در منطقه الموت شرقی رهاسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صدرالدین علیپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طی 24 ساعت گذشته در پی گزارش واصله مبنی بر به دام افتادن یک قلاده خرس قهوه ای در باغات روستای باغ کلایه الموت شرقی محیط بانان منطقه در محل حضور پیدا کرده و پس از هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گروهی دیگر از همکاران اداره شهرستان نیز به همراه وسایل و ادوات لازم به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از مراجعه همکاران به محل مورد نظر مشاهده شد که یک قلاده خرس قهوه ای در تله سیمی گرفتار شده که با در نظر گرفتن نکات لازم نسبت به تزریق داروی بیهوشی اقدام شد.

علیپور بیان کرد: پس از بیهوشی کامل، همکاران خرس را از تله آزاد کردند و سپس نسبت به معاینات بالینی اقدام کردند که آسیب دیدگی به شکل پارگی و جدی در بدن حیوان مشاهده نشد. سپس حیوان را با خودرو از محل تله و اطراف باغات دور و به محل مناسبی در منطقه انتقال دادند.

این مسئول تصریح کرد: در پایان پس از بررسی منطقه و قرار دادن خرس در محل سایه درخت نسبت به ریکاوری اقدام شد و دقایقی بعد خرس از جای برخواست و از محل دور شد.

علیپور ضمن هشدار به افرادی که به این شکل نسبت به زنده گیری حیوانات اقدام می کنند، گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین با افراد متخلف برخورد و نسبت به معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.