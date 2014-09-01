فرهنگ اسلامی ـ ایرانی با فرهنگ رضوی گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جمال یاری صبح دوشنبه در جمع مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان برنامه‌های فرهنگ رضوی را قلعه مستحکمی در برابر هجمه‌های ضد اسلامی دشمنان دانست و افزود: پدیده تهاجم فرهنگی یک پدیده غیر قابل انکار است.

وی همچنین با بیان اینکه ترویج فرهنگ رضوی همان ترویج فرهنگ دینی است، اظهارداشت: ایام با برکت دهه کرامت فرصت مغتنمی برای اهل معرفت است تا با الگو گرفتن از سیره ائمه اطهار (ع) برای رشد و تعالی فرهنگ غنی اسلامی تلاش بیشتری کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: اشاعه فرهنگ رضوی از ضروری ترين فعاليت ها در جامعه است که همگان بايد نسبت به این امر تلاش كنند.

وی افزود: دهه کرامت فرصتی مناسب برای ارائه سبک زندگی از منظر قرآن،اهل بیت و بویژه امام رضا (ع) است.

یاری اظهار داشت: امام رضا (ع) امامی مهربان، بخشنده و سخاوتمند و الگويی بزرگ برای مسلمانان در ايران اسلامی است.

وی تصریح کرد: عنايات و توجهات حضرت رضا (ع) همواره شامل حال مردم كشور بوده و زيارت اين امام مهربان مانند زيارت خانه خدا دارای ثواب و اجر اخروی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان اذعان داشت: زندگی علی بن موسی الرضا (ع) دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دینی، اخلاقی و عبادی بوده که برای تمامی آحاد مردم الگو و درس است.

وی با تاکید بر ضرورت شناخت و تبيين بيشتر ابعاد شخصيتی امام رضا (ع) به نسل جوان تاکید کرد و افزود: هرچه سيره و سنت رسول گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) در جامعه عملی شود به همان مقدار از مشكلات و ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی كاسته می شود.

یاری تصریح کرد: فرهنگ زیربنای تمام رویدادها و رخدادها است و اگر فرهنگ صحیح و ناب در جامعه ترویج شود، جامعه در برابر همه ناهنجاری‌ها واکسینه می شود.