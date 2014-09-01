به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ترک همدانی شاکی پرونده سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امیدوارم مرتضوی در دادگاه امروز حاضر شود چرا که در جلسه قبلی اعتقاد داشت باید به او مدال بدهند. امیدوارم وی از این تصورات و افکار خارج شود.

شاکی پرونده ادامه داد: این پرونده به سرنوشت پرونده کهریزک دچار نمی‌شود چرا که در آن پرونده شاکی خصوصی وجود داشت و اولیای دم مختار به رضایت بودند.

وی با اعلام اینکه این پرونده شکایت خصوصی ندارد افزود: اتهامات مرتضوی اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال دولتی در سازمان تامین اجتماعی است و مدعی العموم می تواند به این پرونده ورود کند. اموال تامین اجتماعی در حکم اموال دولتی است و در این پرونده به تمام اموال کارگران تعدی شده است.

وی در پایان گفت: مجلس نیز گزارشی در این رابطه به دادسرا ارسال کرده است که رسیدگی می‌شود.

به گزارش مهر، قرار است سعید مرتضوی امروز در شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت حاضر شده تا به پرونده اش در خصوص تامین اجتماعی رسیدگی شود.