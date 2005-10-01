رئيس سازمان تبليغات اسلامي اصفهان در گفتگو با "مهر": مشاركت مردمي در انجام برنامه هاي فرهنگي نقش برجسته اي دارد

حجت الاسلام بهشتي نژاد رئيس سازمان تبليغات اسلامي اصفهان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با اشاره به نقش ستادهاي حكومتي در فرهنگ سازي افزود: اگر مسئولان، برنامه ريزي درستي را در زمينه فرهنگ بهداشت و نكوداشت مساجد داشته باشند، مشاركت مردمي خوبي نيز صورت خواهد گرفت كه اين مشاركت نقش برجسته اي را ايفا مي كند.

وي در ادامه به رواياتي در اسلام اشاره كرد و افزود: در اسلام به خوشبو شدن مسجد در هر هفته توصيه شده است، بحث نظافت مساجد مربوط به همه سال است و مردم همواره در اين راستا تلاش كرده اند، اگرچه كه شرايط فعلي در حد ايده آل نيستند اما نسبت به سالهاي گذشته شرايط بهتري را شاهد هستيم .

حجت الاسلام بهشتي نژاد اظهار داشت: دهه پاياني ماه شعبان در چند سال اخير دهه بهداشت و نكوداشت مساجد نام گرفته است، البته تنها دهه پاياني ماه شعبان به اين برنامه اختصاص ندارد و مردمي كه به صورت دائمي با مساجد در ارتباط هستند همواره بهداشت، نكوداشت و پاسداشت مساجد را وظيفه خود مي دانند و تلاش مي كنند تا اين جايگاه رفيع و قدرتمند هميشه اهميت خود را حفظ كند.

وي در ادامه افزود: مسجد مركز اجتماعات مردمي و پايگاه اطلاع رساني ديني است و كليد اصلي آنچه كه ما از اسلام انتظار داريم در مساجد است، در نتيجه لازم است كه در جهت بهداشت و نكوداشت مساجد كوشا باشيم .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي اصفهان گفت: ماههاي رجب و شعبان مقدمه اي براي پالايش انسانها و فراهم كردن زمينه براي ورود به ماه مبارك رمضان هستند.

وي افزود: در ماه رمضان شاهد افزايش جمعيت نمازگزاران هستيم در همين راستا دهه پاياني ماه شعبان، دهه بهداشت و نكوداشت مساجد نام گرفته است تا آمادگي لازم براي حضور ميهمانان خدا صورت گيرد .

حجت الاسلام بهشتي نژاد در رابطه با مسئولان تأثير گذار بر اين عرصه گفت: عوامل متعددي چون امام جماعت، خادمان، هيئت امنا، بسيج، كانون هاي فرهنگي و همگي مردم بر حفظ جايگاه رفيع مسجد مؤثرند.

وي راز اين نام گذاري را آماده سازي مساجد براي حضور مردم اعلام كرد و افرود: نظافت مساجد همواره نظر نمازگزاران را به خود جلب مي كند به همين دليل در دين اسلام به رعايت نظافت تأكيد شده است، در همين راستا اگر مردم مسجد را خانه خدا بدانند و خود را ميهمان اين خانه احساس كنند آداب ميهماني را رعايت خواهند كرد .