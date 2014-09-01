قبله اول مسلمین در اشغال غاصبان نخواهد ماند/نمی توانیم دروازه های دنیا را به روی جوانان ببندیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در همایش روز جهانی مساجد گفت: روز مسجد روز تجلیل از مکان عبادت مومنان و مخلصان و همواره روز تجلیل از مرکز هدایت مردم و شروع حرکت های مردمی، نهضت ها و انقلاب به نفع مردم و جامعه بوده است.

وی افزود: یادی از قبله گاه مسلمین و مسجد الاقصی می کنیم که تحت سلطه شروران و تجاوزگران قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه مسجد و روحانیت دو عنوان و مفهومی هستند که همواره در کنار یکدیگر دیده می شوند، گفت: کدام مسجد بدون روحانی و عالم می تواند کارکرد خود را داشته باشد و کدام روحانی و عالم بدون مسجد جایگاهی مناسب برای سخنان حق خود دارد.

وی با بیان اینکه روحانیت وظیفه رسالت سنگینی بر دوش ما گذاشته است، گفت: امروز رسالت روحانیت سخت تر و سنگین تر است.

وی تصریح کرد: اگر انقلاب اسلامی در برابر همه دسیسه ها به ثمر رسید به امیدی بود که روحانیت در دل مردم به وجود آورد و این امید را تا پیروزی انقلاب زنده نگه داشت.

وی ادامه داد: آن روزی که همه روشنفکران از پیروزی انقلاب اسلامی مأیوس شده بودند، آنها که ایستادند و امید را زنده نگه داشتند روحانیت بودند.

وی با اشاره به مسئله خونبار مدرسه فیضیه در فروردین ماه 42 گفت: در آن حادثه شهادت اولین روحانی در مسیر نهضت اسلامی یعنی سید یونس رودباری به وقوع پیوست و بعد در همه حوادث روحانیت در تبعید، شکنجه و شهادت پیشتاز بود.

وی ادامه داد: در 15 خرداد در قم یک روحانی جوان به نام شیخ طالقانی در خط مقدم مبارزه در برابر دژخیمان به شهادت رسید و بعد در همه حوادث و مراحل روحانیت هم پرچم را بر دوش گرفت و هم امنیت انقلاب را.

رئیس جمهور ادامه داد: اگر روحانیت و مرجعیت نبود شاهد امنیت نسبی که امروز در عراق وجود دارد نبودیم و اگر روحانیت و امام و رهبری معظم و فریاد روحانیت شیعه و سنی و مقاومت نبود امروز غزه همانند سرو سربلند و شاداب در برابر اشغالگران نبود.

وی با اشاره به کتاب تاریخ نویس انگلیسی در مورد تاریخ ایران گفت: در این کتاب که دانشگاه کمبریج تالیف کرده گفته می شود: در انقلاب اسلامی دنیا از قدرت روحانیت و سازماندهی مساجد غافل شد و فکر می کرد احزاب و گروه ها می‌خواهند حرکت انقلاب را به پیروزی برسانند.

روحانی اضافه کرد: این کتاب می‌گوید در سال 1977 اگر شهید بهشتی ها و مساجد تهران و مساجد شهرستان ها نبود و اگر سازماندهی روحانیت نبود انقلاب اسلامی پیروز نمی شد.

وی با تاکید بر اینکه مسجد بار سنگین انقلاب و نهضت اسلامی را بر دوش کشید، گفت: انقلاب با راهبری امام عزیز به پیروزی رسید اما با قول سدید. ما قول سدید می خواهیم.

رئیس جمهور افزود: امام بیانیه هایش قول سدید بود. امروز رهبر انقلاب قولش قول سدید است. روحانیتی که در مسیر اسلام راستین قرار دارند قولشان سدید است، قول سدید صدق نیست بالاتر از صدق است به معنای راستگویی نیست. قول سدید یعنی قول محکم و استوار اما سدید تنها معنای استحکام و استواری نیست.

وی با تعریف قول سدید ادامه داد: قول سدید یعنی مقصد و میانه روی، قول سدید تاثیرگذار استوار، محکم و میانه روانه است.

وی با بیان اینکه پیامبر(ص) همه سخنانش قول سدید بود، گفت: پیامبر(ص) همواره این آیه شریفه را تذکر می داد «یا ایها الذین آمنو.... قولا سدیدا»

روحانی با تاکید بر این که امروز نسل جوان نیاز به قول سدید دارد گفت: نمی توانیم دروازه های دنیا را به روی نسل جوان ببندیم.

وی ادامه داد: راست می‌گویند که باید نسل جوان را از آب و هوای مسموم برحذر داشت اما چه کنیم هوا آن چنان آلوده است که تنها با ماسک قوی می توان در برابر آلودگی ایستاد. نسل جوان ما نیاز به توان و قدرت و ایستادگی در برابر فضای آلوده دارد. نسل جوان نیاز به آگاهی در برابر آبهای آلوده دارد. فضای عالم پر شده است از وسایل ارتباطی.

روحانی ادامه داد: در گذشته تنها یک رادیو بود و یک فرد وقتی که اخبار را گوش می داد رادیو را در کمد می گذاشت و آن را قفل می کرد اما امروز دیگر نه کمدی و نه قفلی وجود دارد.

بنا بر این گزارش بعد از این جمله روحانی حضار نیز با خنده در ادامه سخنرانی روحانی گفتند «و نه کلیدی...» که روحانی با خنده گفت اگر کلیدی هم وجود دارد ...

رئیس جمهور گفت: دنیای امروز شرایط جدیدی پیش روی ما گذاشته است. اگر امروز هم به نسل دوم موبایل نرویم فردا خواهیم رفت. اگر فردا نرویم پس فردا خواهیم رفت.

وی با بیان این که ربط ما با دنیای علم با اینترنت است، گفت: کسی که اینترنت نداند نه تنها او را عالم بلکه دانشجو هم نمی دانند.

وی افزود: شرط ورود به دانشگاه های خارج شرط استفاده از اینترنت است. مگر می‌شود در دنیای امروز این ابزار را کنار بگذاریم؟ ضمن این که این ابزار نیاز به هوشیاری و هدایت نسل جوان دارد.

رئیس جمهور با بیان این که بار اصلی فرهنگ امروز بر دوش روحانیت و اصحاب فرهنگ است گفت: دولت هم آنان را کمک و یاری می‌کند. حتماً دولت در صحن مسایل سیاسی و فرهنگی به اندازه عالمان حوزه و دانشگاه آشنایی ندارد و نسبت به احکام دینی باید از اندیشمندان استفاده کنیم.

وی با اشاره به اجتهاد پویای امام خمینی(ره) گفت: امروز بار اصلی تبیین دین در دنیای امروز را روحانیت بر دوش دارد و امام(ره) برای ما ارمغان بزرگی آورد که یکی از آنها ارمغان زمان و مکان در اجتهاد و اجتهاد پویای جواهری بود.

رئیس جمهور با اشاره به گسترش وسایل ارتباطی در دنیای امروز ادامه داد: دشمن می‌خواهد قبل از آن که بر سرزمین مسلط باشد بر افکار و اذهان ما تسلط یابد و چه کسانی باید در صف مقدم این حمله باشند.

وی ادامه داد: مسجد تنها برای خواندن نماز نیست، مسجد جای تعلم و تعلیم است همان تعلیم و تعلم که پیامبر(ص) آن را از هزار سال عبادت برتر می داند. با علم و دانش است که مردم راه روا و ناروا را تشخیص می‌دهند.

روحانی با اشاره به عمارت مسجد ادامه داد: عمارت مسجد فرش و موزائیک نیست، عمارت مسجد جاذبه فرهنگ مسجد و تعلیم گری مسجد است و امام مسجد است که می تواند مسجد را پرجاذبه تر کند.

وی تصریح کرد: البته که همه باید به مسجد بیایند و در باید به روی همه باز باشد. این جناح و آن جناح، این فکر و آن فکر. در مسجد باید به روی همه علاقمندان باز باشد از هر جناح و حزب و تفکری. هر کس که می‌خواهد به عبادت خدا بیاید باید در مسجد بر روی او باز باشد.

رئیس جمهور افزود: ما باید جاذبه را در مسجد به وجود بیاوریم و باید فرقی بین این و آن در این جاذبه وجود نداشته باشد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات منطقه گفت: اسلام در بسیاری از مکان ها از هر روز دیگر غریب تر است و به نام اسلام و جهاد مسجد تخریب می‌کنند و کودک می کشند و زنان را به اسارت می برند.

روحانی گفت: یک مشت وحشی نادان ببینید امروز با اسلام و احکام آن چه می‌کنند. هم مسجد را تخریب می‌کنند و هم کلیسا را و اگر ایستادگی و مقاومت نباشد این جاهلان به هیچ چیز رحم نمی‌کنند و امروز این رسالت سنگین بر دوش روحانیت است.

وی ایران را ام القرای کشورهای اسلامی نامید و گفت: امروز پرچم اسلام خواهی و عدالت خواهی در ایران به اهتزاز در آمده است و باید همه دست به دست هم دهیم و ما نیاز به تولید و توسعه داریم.

رئیس جمهور با اشاره به سال فرهنگ و اقتصاد گفت: اقتصاد بدون فرهنگ سامان نمی یابد و فرهنگ نیز بدون رونق مساجد رونق نمی گیرد.

وی ادامه داد: شما باید نسل جوان را تشویق کنید و نسل جوان را دعوت به کار و تلاش کنید و وجدان کاری در آنها به وجود آوریم.

روحانی با بیان این که ما امروز نیاز به وحدت و انسجام داریم گفت: شما روحانیت باید شکاف ها را بردارید و وحدت را حفظ کنید و شما باید نسل جوان را به هم نزدیک کنید.

وی ادامه داد: این دولت، دولت شما و مردم است و افتخارش خدمت به مردم است.

رئیس جمهور با اشاره به پیشرفت های دولت در یک سال گذشته گفت: دولت با تلاش کارگزاران نظام و حمایت شما عزیزان و مردم و هدایت های رهبری در سیاست خارجی، داخلی، فرهنگی و اقتصادی قدمهایی برداشته است. امروز خوشحالیم که بگوییم بزرگترین معضل کشور و جامعه ما که رکود اقتصادی بود در حال عبور از آن هستیم.

وی گفت: طبق محاسبات سه ماهه اول سال کشور ما در حال عبور از رکود است و انشاء الله تا پایان تورم را به زیر 20 درصد می رسانیم و از رکود عبور می کنیم تا به اولین قدم های رونق برسیم.

روحانی خطاب به روحانیون گفت: شما باید مردم را به کار و تلاش و کوشش ترغیب کنید تا به حماسه اقتصادی که مورد نظر مقام معظم رهبری بوده است دست یابیم. تا حماسه فاصله داریم اما باید قدمهای اولیه را برداریم.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از افکار و اندیشه های علما و روحانیون در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها گفت: امام جماعتی که روزانه ممکن است با صدها نفر مواجه شود و از نزدیک با مشکلات و معضلات جامعه تماس داشته باشد بهتر می تواند مشکلات را درک و راه حل درست را ارایه کند لذا ما باید دست به دست هم دهیم. چیزی به نام دولت و مردم وجود ندارد همه باید با هم باشیم و هر کس مسئولیتی دارد مسئولیتش را به درستی انجام دهد تا به سمت هدف نهایی حرکت کنیم.

رئیس جمهور با اشاره به تصویب طرح مبارزه با خشونت ایران در سازمان ملل گفت: استکبار دایماً ایران و مسلمانان را به عنوان تروریسم معرفی می کرد اما با خواست خداوند طرح نماینده ایران در سازمان ملل برای مبارزه با خشونت با اکثریت آرا و اجماع به تصویب رسید. این یک موفقیت برای ملت ایران است که نشان می‌دهد علیرغم تبلیغات صهیونیست ها ایران و اسلام به دنبال خشونت نیست بلکه به دنبال مسیر اعتدال است.

وی تاکید کرد: ما امت نمونه و وسط هستیم. ما نه راست افراطی و نه چپ افراطی هستیم.

روحانی در ادامه با اشاره به مسجد الاقصی گفت: مسجد الاقصی محبوب همه ما و مقصد نهایی برای مسلمان ها نماز خواندن در این مسجد است.

رئیس جمهور تاکید کرد: مسجد الاقصی همان جایی است که بسیاری از انبیاء در آن جایگاه به عبادت پرداختند و مسجد الاقصی مسجد انبیاء است. آنجا سرزمین مبارک و اولین فرودگاه پیامبر(ص) است.

وی خاطرنشان کرد: جهان اسلام مسلمانان و در راس آن روحانیت نخواهند گذاشت که قبله اول مسلمان ها در اشغال غاصبین و متجاوزان باقی بماند و دولت ایران هم همچون گذشته همه توان و امکانات خود را برای نجات مسجد الاقصی و آزادی قبله مسلمان ها به کار می گیرد و برای کمک به ملت مظلوم فلسطین هر نوع کمی که باشد دریغ نخواهد کرد و پیروزی نهایی از ان مسلمانان خواهد بود.