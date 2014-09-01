طرح الگوهای جدید دریا سالانه 10 تا 15 میلیون مسافر را به گیلان می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی پور صبح دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی دریای خزر افزود: دریا می تواند یک پایه اصلی توسعه، درآمد، اشتغال و غیره در استان باشد.

وی همچنین اظهارداشت: طرح الگوهای جدید دریا که می تواند سالانه 10 تا 15 میلیون مسافر را به گیلان بکشاند از سوی استانداری به وزارت کشور ارسال شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان گفت: طرح های دریا ضمن ایجاد امکانات برای استفاده بهینه از دریا موجب اشتغال و تامین امنیت مردم خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه گیلان 9 شهرستان ساحلی دارد، افزود: طول سواحل استان از چابکسر تا آستارا 300 کیلومتر است.

احمدی پور با اشاره به اینکه در هر شش کیلومتر ساحل استان می توان یک طرح دریا ایجاد کرد، اظهارداشت: در مجموع 300 کیلومتر نوار ساحلی گیلان به 50 طرح نیاز است.

وی با اعلام اینکه هر طرح سه کیلومتر طول نوار ساحلی دریا را پوشش می دهد، گفت: توسعه طرح های ساحلی یک ضرورت انکار ناپذیر در استان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان افزود: طرح های ساحلی تا امسال در قالب استانی برنامه ریزی و منابع استانی کفاف ایجاد طرح های جدید را نمی داد.

وی در ادامه تصریح کرد: امسال 9 طرح ساحلی با اعتبارات ملی در استان ایجاد می شود.

احمدی پور اذعان داشت: در طرح های الگویی جدید 27 آیتم از قبیل نگهبانی، پارکینگ، کمپینگ، مدیریت و ستاد اداری، ساختمان ادارات معین، سالن ورزشی چند منظوره، پیست اسب دوانی، استخر روباز، غرفه های فروشگاهی، سوئیت اقامتی، فضای بازی کودکان، آبنما، فضای روباز اجرای برنامه های فرهنگی، نماز خانه، رستوران ساحلی، اسکله قایق و جت اسکی، فوتبال و والیبال ساحلی، ساحل شنای آقایان و بانوان، سایه بان، پیاده رو، باند دوچرخه و غیره پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر طرح های سالم سازی موجود دریا کمتر از یک چهارم آیتم های مزبور را دارند چون با حداقل امکانات و منابع اداره می شوند.