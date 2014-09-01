دوره های آموزش علوم کامپیوتری رایگان درخانه کارگر اردبیل برگزار می شود

مرتضی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این طرح با هدف حمایت از کارگران استان و ایجاد زمینه مهارت آموزی برای آن ها پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه دوره های آموزش رایگان علوم کامپیوتری، زبان و قرآن ویژه اعضای خانه کارگر استان برگزار می شود، اضافه کرد: در حال حاضر این تشکل صنفی 14 هزار نفر عضو در سراسر استان دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان تصریح کرد: مرکزیت خانه کارگر در اردبیل بوده و ضرورتی برای ایجاد شعبه در شهرستان ها نداریم.

وی افزود: علاوه بر این در جهت آموزش دانشگاهی کارگران دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر از سال 82 با دو رشته کاردانی فعالیت خود را آغاز کرده و در 11 سال فعالیت خود سه هزار فارغ التحصیل داشته است.

به گفته مقدم هم اکنون دو مرکز علمی کاربردی در شهرهای اردبیل و پارس آباد فعال است که در اردبیل 11 رشته تحصیلی و در پارس آباد 9 رشته تحصیلی دایر است.

ضرورت ورود به رشته های صنعتی

دبیر اجرایی خانه کارگر استان به ضرورت ورود به رشته های صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد و افزود: در همین راستا برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار گرفته است.

مقدم تصریح کرد: در تلاشیم برای سال های آتی مجوز رشته های صنعتی در مقطع کارشناسی ارشد را دریافت کرده و زمینه تحصیل کارگران در این مقطع را فراهم کنیم.

وی افزود: علاوه بر این برنامه هایی برای مربیگری فوتبال و مدیریت ورزشی در دانشگاه های علمی کاربری خانه کارگر استان تدارک دیده شده است.