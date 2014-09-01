افتتاح بیش از 138 هزار مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت راه و شهرسازی به مناسبت هفته دولت 138 هزار و 495 واحد مسکن مهر را افتتاح می‌کند که از این تعداد 32 هزار و 978 واحد در شهرهای با جمعیت بالای 25 هزار نفر، 8 هزار و 330 واحد در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر، 31 هزار و 987 واحد در شهرهای جدید، 65 هزار و 200 واحد در بافت فرسوده و 13 پروژه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی قرار دارد.

در مجموع شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی 62 هزار و 320 هزار واحد مسکن مهر را به بهره‌برداری می‌رسانند. همچنین 728 پروژه حمل و نقل با اعتبار یک هزار و 985 میلیارد تومان در این مدت به بهره برداری می‌رسد که از این تعداد، 16 پروژه با اعتبار بیش از 2 هزار میلیارد ریال مربوط به حوزه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، 11 پروژه با اعتبار بیش از یک هزار میلیارد ریال در بخش راه آهن، 16 پروژه با اعتبار بیش از یک هزار میلیارد ریال در سازمان بنادر و دریانوردی است.

براین اساس در این مدت، 10 پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای با اعتبار بیش از 5 هزار میلیارد ریال، 6 پروژه با اعتبار 550 میلیارد ریال و 13 پروژه هواشناسی با اعتبار 165 میلیارد و 800 میلیون ریال افتتاح می‌شود.