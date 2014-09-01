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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۰:۴۳

بسته بهداشتی طرح تحول نظام سلامت ابلاغ شد

بسته بهداشتی طرح تحول نظام سلامت ابلاغ شد

معاون درمان وزارت بهداشت و دبیر ستاد کشوری برنامه طرح تحول نظام سلامت گفت: بسته بهداشتی طرح تحول نظام سلامت امروز در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی با حضور وزیر بهداشت، ابلاغ و اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی افزود: جزئیات بسته بهداشتی طرح تحول سلامت امروز پس از بحث و بررسی با روسای دانشگاههای علوم پزشکی اعلام می شود.

وی گفت: همان طور که قبلاً اعلام شده است، در بسته بهداشتی طرح تحول نظام سلامت، تکمیل و تجهیز شبکه بهداشتی سراسر کشور، ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در حاشیه شهرها برای ارائه خدمات به 8.5 میلیون حاشیه نشین از طریق خرید خدمت، اجرای پزشک خانواده در شهرهای زیر 20 هزار نفر و حاشیه شهرها، اجرای برنامه ترویج خودمراقبتی و اصلاح سبک زندگی و نیز برنامه ملی کنترل بیماریهای غیر واگیر اجرایی می شود.

آقاجانی در ارتباط با دلایل تاخیر در اجرای فاز بهداشتی طرح تحول نظام سلامت، افزود: تمهیدات لازم برای تأمین بودجه این بخش اندیشیده شده است و جای نگرانی نیست.

کد مطلب 2361749

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