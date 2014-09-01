بزرگترین همایش اسلامی در آمریکا با تأکید بر تقویت نقش جوانان به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مجید رئیس کنونی انجمن اسلامی شمال آمریکا در رابطه با برگزاری این همایش و ایده اصلی آن گفت: همه ما یکی هستیم، بنابراین باید اطمینان حاصل کنیم که هر کدام از ما از کشتی که به یک سمت می رود محافظت کافی را به عمل آورده ایم، مهم نیست که چه پیشینه ای داریم، زن هستیم یا مرد، فقیر هستیم یا ثروتمند، باید به این حقیقت توجه کنیم که همه ما یک نگرانی مشترک داریم.

وی افزود: به طور قطع باید برای برادران مسلمان خود در سراسر دنیا اهمیت قائل باشیم اما موضوع اصلی این است که کار نیک از خانه آغاز می شود.



پنجاه و یکمین همایش سالانه انجمن اسلامی شمال آمریکا از جمعه 7 شهریور ماه آغاز شد و امروز دوشنبه 10 شهریورماه به پایان رسید. مسلمانان آمریکا در این همایش موضوع " ارتقا فرهنگ اسلامی" را در دستور کار قرار داده بودند.

این موضوع محور اصلی جلسات بسیاری بود که شخصیتهای برجسته اسلامی در آن شرکت کرده بودند. رهبران مسلمان آمریکا این محور را فراخوانی در راستای انجام اقدامات انضمامی برای اجرای راه حلهایی توصیف کرده اند که می تواند برای جامعه مسلمان آمریکا سود مند باشد.

این بحثها و بررسی همچنین اندیشه ها، فرصتها، چالشها و شکل آینده اسلام در آمریکا و فراتر از آن نیز در بر گرفت.

درمیان سخنرانهای این همایش می توان به زهرا بیلو مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی در سانفرانسیسکو، مهدی حسن روزنامه نگار بریتانیایی و نویسنده، مریم امیرابراهیمی مدرس و وکیل، منصو صبری روحانی مستقر در آتلانتا و مدیر مدرسه اسلامی محمد اشاره کرد.

در میان جلسات اصلی این همایش، جلسات موازی که دربرگیرنده کارگاه هایی با موضوعات مختلف بود نیز برگزار شد.

یک جشنواره فیلم اسلامی، یک نمایشگاه هنری و عکاسی، مسابقه قرائت قرآن، جلسات ملاقات با نویسندگان مسلمان در بخشهای جنبی این همایش قرار داشت.

انجمن اسلامی شمال آمریکا به عنوان برگزار کننده این همایش، بزرگترین سازمان اسلامی و پوشش در شمال آمریکا به شمار می رود.

سابقه برگزاری این همایش که امسال برای پنجاه و یکمین بار برگزار شده بود به سال 1963 باز می گردد.

طی سالها، تداوم این همایش به همراه محبوبیت آن افزایش یافت به طوری که هر سال با جمعیتی حدود 40 هزار مسلمان رو به رو می شود.