چالشهاي پيش روي خانواده ناشي از روند كنوني جهاني شدن است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي آموزش و پرورش ، كوئيچيرو ماتسورا در اين پيام اظهار داشت : پر واضح است كه موضوع اين كنفرانس يكي از دل مشغولي هاي روز و موضوع بسيار مهم است. ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه هر لحظه دستخوش تغيير است. تغييراتي كه پيامدهاي گسترده اي داشته و متاثر از فرايند رو به رشد جهاني شدن هستند.

در اين پيام آمده است : جهاني شدن در عين حالي كه ساكنين جهان را به يك ديگر نزديك تر مي نمايد در عين حال چالش هاي جدي و در برخي موارد بي سابقه اي را براي جامعه جهاني به وجود آورده است. اين فرآيند شكاف روز افزون بين كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه به دنبال داشته است.

مديركل يونسكو در اين پيام اشاره داشته است : در عصري كه جوامع تحت عنوان جوامع دانش در حال پديدار شدن است زماني كه دانش به نيروي محركه توسعه اقتصادي و اجتماعي بدل مي شود، نقش آموزش بسيار حساس است.

در ادامه پيام آمده است : فرآيند آموزش از درون خانواده آغاز مي شود اما اين جامعه است كه از طريق يادگيري و آموزش در نحوه تربيت كودكان و جوانان نقش بسزايي را ايفاء مي كند. نقش مسئولان و دست اندركاران دولتي به طور اعم در بسيج منابع و تلاش ها براي تمركز بر جوامع فقيرف مناطق محروم از خدمات و گروههاي محروم در جامعه اهميت ويژه اي دارد.

در اين پيام اشاره شده است : روند كنوني جهاني شدن نيز چالش هايي را پيش روي پويايي و ارزش هاي خانواده قرار مي دهد و تاثيرات بسياري را بالاخص بر خانواده و آموزش والدين دارد.

ماتسورا در ادامه عنوان داشته است : بايد خانواده در رابطه و تعامل با ساير نهادهاي اجتماعي قرار گيرد. از اين رو تاثير جهاني شدن بر اين نهادها در روند مرتبط جامعه پذيري بر خانواده بسيار مهم خواهد بود به همين منوال تضعيف خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي نيز اثرات مخربي براي جامعه بسيار به بار خواهد آورد.

در ادامه پيام اشاره شده است : يونسكو عموما مرتبط با مسائل مربوط به خانواده و تربتي فرزندان در چارچوب برنامه آموزش و مراقبت اوليه شكل مي گيرد. تمركز ما بر روي بهبود سياست هاي دولت در خصوص با كودكان خردسال است و در اين راستا سياست هاي ملي در رابطه با يكپارچه كردن مسائل آموزش خانواده و تربيت مورد بررسي قرار مي گيرد.

در ادامه آمده است : يونسكو همچنين علاقه مند به نحوه تاثير جهاني شدن بر روي سياست هاي آموزشي كشورها در سراسر جهان است.