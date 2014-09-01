پروژه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز تا سطح 100 هکتار توسعه می یابد

حسین میررجبی در گفتگو با مهر، با اشاره به برنامه های حفظ و احیاء و توسعه جنگل ها، درباره پروژه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز گفت: اجرای پروژه جنگل کاری و توسعه فضای سبز با هدف احیای رویشگاه های تخریب یافته در دستور کار است که در قالب دو پروژه تحت عنوان تثبیت حاکمیت و مالکیت دولت بر عرصه منابع طبیعی دامنه جنوبی البرز و پروژه توسعه جنگل کاری به اجرا درآمده است.

وی افزود: در حال حاضر پروژه جنگلکاری دامنه جنوبی البرز در منطقه شلمزار از توابع شهرستان ساوجبلاغ در محدوده ای 54 هکتاری در حال اجراست.



میررجبی اهداف این پروژه را جلوگیری از تصرفات احتمالی و تبدیل اراضی، اشاعه فرهنگ درختکاری، ایجاد تعادل و تنوع در پایداری اکوسیستم، ایجاد محیط تفرجی و اکوتوریستی برای ساکنان و گردشگران، حفاظت آب و خاک، افزایش نفوذ آب، کاهش فرسایش و رواناب و افزایش سرانه فضای سبز استان و کاهش آلاینده های هوا ذکر کرد.

کاشت گونه های بومی و سازگار در شلمزار ساوجبلاغ



به گفته میررجبی با توجه به در نظر گرفتن شرایط رویشگاهی و اکولوژیکی منطقه 9 گونه جنگلی درختی و درختچه ای بومی و سازگار از جمله داغداغان، بنه، بادام کوهی، زرشک، ارغوان، توت، زبان گنجشک، کاج تهران و سرو نقره ای کشت شده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز اجرای کامل این پروژه را مستلزم تامین اعتبار عنوان کرد و گفت: این پروژه در سال جاری تا سطح 100 هکتار ادامه خواهد داشت و اجرای کامل آن نیازمند همکاری در تامین اعتبار لازم است.

پیشنهادهایی برای اقدام مشابه در محور کرج - چالوس داده ایم

وی ادامه داد: همچنین در محور کرج – چالوس برای جلوگیری از تصرفات اراضی، تثبیت خاک، تلطیف هوا و زیباسازی مسیر، پیشنهادهایی داده ایم که در صورت تامین اعتبار ملی و استانی اقدام مشابه صورت خواهد گرفت.

میررجبی با اشاره به بحران های اخیر در خصوص تامین آب، اجرای این طرح را کمک موثری در ذخیره آب سفره های زیر زمینی و جذب توسط گیاهان عنوان کرد.

این مسئول در پایان خواستار مشارکت مردم و جوامع محلی در حفظ و نگهداری عرصه های طبیعی و پروژه های دست کاشت شد.







