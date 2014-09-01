اعلام شرایط شرکت در جشنواره رسول آفتاب/ مخدومی: اثبات صهیونیستی بودن داعش کار هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جشنواره داستان رسول آفتاب با موضوع جلوه‌های اسلام آمریکایی، صبح امروز دوشنبه 10 شهریور با حضور رحیم مخدومی دبیر این جایزه و مازیار بیژنی در محل موسسه اوج برگزار شد.

مخدومی در ابتدای این برنامه گفت: این روزها داغدار داغی هستیم که پشت نقاب حقوق بشر به دل‌ها گذاشته شده است و نمونه‌اش را در غزه دیدیم. جشنواره ما هم متاثر از این اتفاقاتی است که دل‌های مسلمانان و آزادگان جهان را خون کرده است. هرچه می‌کشیم از اسلام آمریکایی است. چون با نقاب اسلام به جنگ اسلام آمده‌اند. اگر گروهی با نقاب داعش، مسلمانان را تکفیر می‌کنند، اگر گروهی با اسلام لائیک، مسلمانان واقعی را افراطی نشان می‌دهند و اسلام عقلانی را ذبح می‌کنند یا اگر گروهی، با پول لندن و آمریکا نقاب شیعه زده و مسلمانان را تحریک می‌کنند، همگی در واقع یک پرچم را به اهتزاز درآورده‌اند و آن پرچم اسلام آمریکایی است که معمار کبیر انقلاب، از چند دهه پیش خطرش را حس کرده و در مقابلش پرچم دیگری را بلند کرد.

وی افزود: ما هم علَم چهارمین جشنواره داستان رسول آفتاب را با نام جلوه‌های اسلام آمریکایی به اهتزاز درآوردیم و با توجه به ظلم‌هایی که به مسلمانان جهان می‌شود، جا دارد جشنواره جلوه‌های بین‌المللی بیشتری وجود داشته باشد. روی همین حساب هم در چهارمین دوره این جشنواره، بخش بین‌الملل فعال‌تر است. در این دوره، 3 شاخه خاطره، کاریکاتور و عکس را هم به جشنواره اضافه کرده‌ایم و در هر بخش از دوستانی برای دبیری این بخش‌ها دعوت کرد‌ه‌ایم.

این نویسنده در ادامه گفت: به این ترتیب دبیر بخش خاطره گلعلی بابایی، دبیر بخش عکس رضا برجی و دبیر بخش کاریکاتور نیز مازیار بیژنی است. دبیری بخش داستان را نیز من به عهده دارم. با توجه به اینکه اولین دوره جشنواره بلافاصله بعد از فتنه 88 کلید خورد و در اولین سالگرد این رویداد تلخ که موجب بصیرت‌افزایی جامعه شد، اختتامیه این دوره نیز در دی ماه برگزار خواهد شد؛ یا در روز 9 دی یا با چند روز فاصله. مهلت ارسال آثار هم تا پایان آبان ماه خواهد بود و قرار است دبیران تیم‌های داوری خود را تا پایان شهریور تشکیل داده و با صلاحدید خود آثار را بررسی کنند.

در ادامه مازیار بیژنی گفت: تا به حال جشنواره داخلی با این موضوع نداشتیم چه برسد به جشنواره بین‌المللی. اهمیت جشنواره با توجه به حوادث زمانی و منطقه‌ای، مضاعف می‌شود. از لحاظ هنری هم فکر می‌کنم بُعد کاری که می‌کنیم، از جهت تاثیرگذاری بسیار مهم است چون کاری است که باید می‌شد و ما دیر اقدام کردیم. شهید آوینی می‌گوید «آخرین مقاتله ما نه با خود آمریکا که با اسلام آمریکایی است» این مقاتله به عنوان جنگ آخرالزمانی خیلی وقت است که شروع شده است و ما به عنوان هنرمندان انقلاب، باید زودتر وارد عمل می‌شدیم.

این کاریکاتوریست ادامه داد: بعد از مدتی که جشنواره‌ها تمام می‌شوند، موجی هم که ایجاد می‌کنند فروکش می‌کند. اما موضوع این جشنواره نباید فراموش شود. چون جریان اسلام آمریکایی مرتب در حال تکثیر و توسعه است و به نوعی دیگر نه تروریسم منطقه‌ای که تبدیل به تروریسم رسانه‌ای تبدیل شده است. این روزها شاهد هستیم که گروه داعش به شدت از نظر رسانه‌ای قوی است. به هر حال ابزار هنر چیزی است که خیلی پیش‌تر باید از آن استفاده می‌کردیم و به دلیل غفلت هنرمندان انقلاب این کار را نکردیم.

دبیر بخش کاریکاتور چهارمین دوره جشنواره رسول آفتاب گفت: در حال حاضر مشغول راه‌اندازی یک سایت اینترنتی درباره صهیونیسم بین‌المللی هستیم. چون به نظر ما چند نوع صهیونیسم وجود دارد که همه زیرمجموعه صهیونیسم بین‌الملل هستند. یکی از شاخه‌های این جریان، صهیونیسم یهودی است که در اسرائیل فعال است. شاخه دیگر صهیونیسم مسیحی است که از طرف آمریکا حمایت مالی و سیاسی شده و شاخه دیگر نیز، جریان تکفیری اسلامی است که کاملاً پیاده‌نظام و پشتیبان صهیونیسم بین‌الملل است.

بیژنی گفت: متاسفانه روی مساله تکفیری‌ها هم کار زیادی انجام نشده است؛ حتی در کشورهای اسلامی و عربی که زخم‌خورده این جریان هستند. حتی از کاریکاتوریست‌های سوری شیعه یا طرفدار ایران هم حرکتی را شاهد نبوده‌ایم. به نظر می‌رسد سکوتی مرگبار در این زمینه وجود دارد که باید شکسته شود. ما در سایت «روز کارتون» برای اولین بار وارد کار در این حوزه شدیم و حجم زیادی از کاریکاتورها از جمله 100‌ها اثر را در سایت منتشر کردیم که باعث شد سال گذشته توسط تکفیری‌ها هک شویم. به هر حال ظرافت‌هایی در کار هنری وجود دارد و چون این گروه به ظاهر پرچم‌دار اسلام‌ شده‌اند، تفکیک و تشخیص اینکه داعش و تکفیری‌ها، اسلام صهیونیستی و آمریکایی هستند، کار هنرمندان است.

مخدومی هم در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: سال گذشته اولین دوره‌ای بود که جشنواره، بخش بین‌المللی داشت و برقراری ارتباط با دیگر کشورها کمی سخت بود. ولی راه را برای دوره‌های بعدی باز کرد. البته تحرک مخالفین هم بیشتر شد. پیش از آن، مخالفین داخلی ما را هک می‌کردند و بعد از تشکیل بخش بین‌الملل جشنواره، سایت ما از طرف مخالفین خارجی هک شد و عکس شاه فهد را روی سایتمان قرار دادند. ما در دوره سوم جشنواره فقط در زمینه داستان فراخوان دادیم و البته استعدادهای خوبی را شناسایی کردیم. در این دوره ارتباطات بیشتری برقرار کرده‌ایم و می‌توانیم صدایمان را بیشتر به گوش دیگران برسانیم.

وی گفت: اولین گام، خروج از این بن‌بست رسانه‌ای است که باعث می‌شد صدایمان به جایی نرسد. تلاش ما این است که در بخش بین‌الملل جشنواره قوی عمل کنیم.