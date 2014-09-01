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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

تغییر شرایط قانونی مستمری‌بگیران به تأمین‌اجتماعی اعلام شود

تغییر شرایط قانونی مستمری‌بگیران به تأمین‌اجتماعی اعلام شود

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه پرداخت حقوق ماهانه به مستمری‌بگیران این سازمان منوط به احراز شرایط قانونی از جمله عدم اشتغال به کار، عدم ازدواج، اشتغال تمام وقت به تحصیل و ... توسط افراد است، گفت: تغییر شرایط قانونی مستمری‌بگیران باید به تأمین‌اجتماعی اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدحسن زدا از انجام اقدامات قانونی برای اطمینان از حائز شرایط بودن افراد دریافت کننده مستمری خبر داد و افزود: با توجه به تعداد بسیار زیاد مستمری‌بگیران، بروز نبودن نشانی محل سکونت آنان، عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی یکپارچه و ... در مواقعی با وجود تمامی اقدامات انجام شده شاهد دریافت مستمری من‌غیرحق از سازمان تأمین‌اجتماعی هستیم.

وی ادامه داد: برخی از مستمری‌بگیران و یا افراد تبعی آنان به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات، در صورت تغییر شرایط اشتغال و تاهل و یا فوت مستمری‌بگیر اصلی به شعبه مربوطه اطلاع رسانی نکرده و درنتیجه مبالغی را به صورت من‌غیرحق و اضافه دریافت می‌کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه این ‌سازمان در نهایت تمامی دریافت‌های من‌غیرحق را مسترد می‌کند گفت: به دلیل بی‌اطلاعی از قانون؛ در مواردی بازگرداندن مبالغی که طی چند ماه دریافت شده باعث بروز مشکلاتی برای افراد می‌شود.

زدا، از تمامی افرادی که از سازمان تأمین‌اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند خواست که تغییرات شرایط قانونی از قبیل فوت مستمری بگیر اصلی، ازدواج، اشتغال به کار، پایان تحصیلات و... را به شعب تأمین‌اجتماعی اعلام و از دریافت مستمری من‌غیرحق خودداری کنند.

کد مطلب 2361799

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