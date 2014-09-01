فراموشي فرهنگي دليل آشفتگي در معماري شهرهاي گلستان/ ضوابط خاص در منظر شهري وجود ندارد

به گزارش خبرنگارمهر، نمای شهری هر ساختمان به عنوان بخشی از حقوق شهروندی و حقوق عمومی تلقی می‌شود و مالکین، سازندگان و سرمایه گذاران حوزه ساختمان در برابر این حق شهروندی دارای مسئولیتی اجتماعی هستند به همين دليل دستگاه‌ها و سازمان‌های نظارتی حوزه ساختمان، به ویژه شهرداری در اين راستا تكاليفي بر عهده دارند.

در چند سال اخير براي جلوگيري از آشفتگي و ناهماهنگي ساختمان ها و نبود الگوي مناسب در شهر كميته اي به نام "كميته بنا" در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری بسياري از شهرهاي بزرگ كشور، با هدف بررسي و همخوانی نمای ساختمان با محل جغرافیایی، حفظ و تقویت هویت و اصالت شهرسازی و معماری ایرانی تشكيل شده است.

با توجه به توسعه شهرهاي استان و افزايش روز افزون جمعيت در بخش هاي مختلف آن، هنوز "كميته بنا" در معاونت شهرسازي هيچ يك از شهرداري هاي گلستان تشكيل نشده است.

ضوابط و مقررات در منظر شهري وجود ندارد

یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، نبود ضوابط و مقررات منظر شهري در شهرهاي استان را دليل آشفتگي مناظر ساختمان هاي شهر دانست و گفت: خلائي كه اكنون وجود دارد، نبود ضوابط و مقررات منظر شهري است؛ مقرراتي كه سازندگان را ا به اجراي نما و طرح ارائه شده، الزام كند.

علي حاجيلري الگوهاي معماري از پيش تعيين شده و ارائه آن به سازندگان را يكي از راه هاي رفع اين مشكل دانست و افزود: نياز است الگوهايي با توجه به معماري و اقليم منطقه از قبل تدوين شود تا شاهد اين ناهمگوني در شهرها نباشيم.

وي با بيان اينكه اين كار به صورت ناقص از سوي مسئولين شهري تاكنون انجام شده، گفت: تاحدودي سعي در ساماندهي نماي ساختمان شهري شده اما هنوز تكامل نيافته و اصول علمي در آن رعايت نشده است.

این پژوهشگر و کارشناس برنامه ریزی شهری اظهار كرد: به عنوان مثال حتي ساخت و ساز تجاري در محور نهار خوران نياز دارد تا با طبيعت و محيط پيرامونش همگوني داشته باشد؛ مادامي كه ضوابطي در اين بخش وجود نداشته باشد و سازندگان بناهاي مختلف در اين بخش ملزم نشوند هيچ اتفاق جديدي نخواهد افتاد.

حاجيلري يادآور شد: در طرح تفصيلي شهر تمام ضوابط مربوط به ساخت و ساز كاربري ها قيد شده اما نياز است در كنار اين ضوابط، مقرراتي هم براي نما و منظر شهري تدوين شود تا اين آشفتگي معماري وجود نداشته باشد.

به گفته اين مدرس دانشگاه، اگر قرار است شهري با معماري همگون داشته باشيم بايد ضوابطي را براي منظرهاي شهري مسئولان مربوطه تهيه كنند تا نماهاي ساختمان خالي از معنا و محتوا نباشد از اين رو نياز است ضوابط براي سازندگان الزام آور باشد نه توصيه اي.

براي هر قسمت از شهر بايد الگوي خاص معماري بنا تعريف شود

این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری با اعلام اين نكته كه مي توان براي بخش هاي مختلف شهر و هر منطقه، الگويي خاص براي ساخت و ساز تعريف كرد، افزود: با اجراي اين روند به مرور زمان ساختمان هايي كه ساخته مي شوند، تا حدودي اين اغتشاش بصري به وجود آمده را رفع خواهد كرد.

وي ضمن اشاره به بافت و بناهاي تاريخي در شهرهاي استان، گفت: اگر قرار باشد براي شهري مثل گرگان تدوين نما و منظر داشته باشيم، در نقاط مختلف معماري بنا متفاوت خواهد بود؛ در بافت تاريخي بايد سازندگان به سمت ساخت بناهاي همگون با بافت هدايت شوند.

با توجه به قدمت تاريخي اين منطقه در نقاط مختلف شهرهاي استان بناهاي تاريخي بسياري با معماري مختص اين خطه به چشم مي خورد كه به دليل نبود نظارت درست، در كنار اين بناها ساختمان هاي ناهمگون و غير متعارف ساخته شده است و موجب شده تا معماري اكثر اين ساختمان ها هيچ تناسبي با هويت منطقه و شرايط اقليمي نداشته باشد؛ ساخت و سازها تنها صرف سليقه و نظر خسازنده و طرح معمار بنا انجام مي شود.

ما دچار يك فراموشي فرهنگي شديم

ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﻤﺎری از وجود ناهمگوني در نماهاي شهري ابراز نارضايتي كردو گفت: ما دچار يك فراموشي فرهنگي شديم يادمان رفته كه گرگان كجاست و چه ويژگي هايي دارد، مردم اين منطق چگونه زندگي مي كردند؟

حسين كتولي ادامه داد: با نگاهي به بافت تاريخي شهرهاي مختلف به خوبي درمي بابيم كه هرشهري با توجه به شرايط اقليمي، آداب و رسوم، معماري منحصر به خودش را داشت؛ معماري منازل در گذشته اهليت داشت و درحالي كه امروزه اين اهليت را در معماري ساختمان از دست داده ايم.

سيستم آموزش معماري در دانشگاهها به سبك غربي است

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارشد ﻣﻌﻤﺎری با بيان اينكه سيستم معماري و آموزش معماري به سبك غربي است، گفت: اين نوع آموزش هرگونه ويژگي بومي را از تحصيلكردگان اين رشته گرفته به همين دليل دانشجوي معماري به جاي آموختن رشته معماري ساختمان سازي را فرا مي گيرد.

وي اضافه كرد: به تحصيلكردگان رشته معماري آموزش نمي دهند كه معماري ساختمان را مطابق با بافت آن منطقه انجام دهد و چون مردم نمي دانند هر چرا كه يك مهندس معماري ارائه دهد، مي پذيرند.

كتولي با بيان اينكه سطح سليقه و زيبايي شناسي مردم افت كرده، افزود: مردم تطابق زندگيشان با معماري را فراموش كردند، هيچگاه اين موضوع حل نمي شود مگر اينكه يك اتفاق فرهنگي ديگري بيافتد.

این ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻌﻤﺎری نبود ضابطه در حوزه نماي شهري را يكي از دلايل اصلي اغتشاش بصري در معماري اعلام كرد و گفت: درطرح هاي تفصيلي توصيه داريم اما هيچ كدام ازين توصيه ها ضمانت اجرايي ندارد و فقط در حد شعار است.

اين پژوهشگر و كارشناس معماري با بيان اينكه اكنون اسير شرايطي هستيم كه به سرعت مارا به سمت بي هويت شدن پيش مي برد، تصريح كرد: اين اتفاقات صدمات اجتماعي دارد؛ از نظر جامعه شناسي ثابت شده است كه اين نوع معماري بي هويت در رفتارها تاثير مي گذارد.

وي نقش سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گلستان را در نظم يافتن معماري شهرهاي استان بسيار موثر دانست و گفت: يكي از دلايل تاكيد بر بافت تاريخي گرگان وميراث فرهنگي اين است كه ميراث فرهنگي آبشخور فرهنگ ماست، وقتي ما به ميراثمان نگاه مي كنيم يادمان مي آيد كه چه بوديم و چه داشتيم.

كتولي ادامه داد: بايد ميراث فرهنگي به خانه هاي مردم بيايد و آنها با اين موضوع درگير شوند؛ به عبارتي هر كسي با توجه به فرهنگ گذشتگانش بداند كه چه مي خواهد و به كم راضي نشود درحالي كه اكنون ما به كم راضي هستيم.

بايد تغيير ذائقه براي مردم در بخش معماري ايجاد شود

وي با اعلام اين مطلب كه اولين اتفاقي كه بايد بيافتد فرهنگ سازي و تغيير ذائقه مردم در بخش معماري است، افزود: مردم بايد معماري خوب را ببينند و سپس آن را طلب كنند در اين صورت سطح خواسته هاي مردم افزايش مي يابد.

اين پژوهشگر و كارشناس معماري تغيير ذائقه در معماري را كار فرهنگي دانست و گفت: اين كاري است كه مسئولين بايد انجام دهند نه مردم؛ ميراث فرهنگي بايد داشته هاي خودش را در اين بخش عرضه كند نه اينكه فقط به صورت موزه براي بازديد عموم قرار دهد.

حسين كتولي خاطر نشان كرد: به جز سازمان ميراث فرهنگي، تمام نهادهاي فرنگي كه بخشي از بار فرهنگي را به دوش مي كشند، در اين بخش وظيفه دارند.

وي از نبود ضوابط و مقررات جديد در شهر گرگان ابراز نارضايتي كردو گفت: پس از گذشت اين همه سال در شهري به وسعت گرگان كميته سيماي شهري به صورت درستي وجود ندارد.

اين مدرس دانشگاه خاطر نشان كرد: به دليل نبود اين كميته، هر فرد به هرصورتي كه مد نظرش باشد مي تواند معاري خانه را انجام دهد و هنوز در شهر گرگان چيزي به نام پايان كار نما نداريم. طرح مصوبي كه به نظام مهندسي معماري نما برود در شهر نداريم، اينها مواردي است كه در ساير شهرهاي كشور وجود دارد ولي شهر گرگان از همين حداقل ها بهره مند نيست.

نبود طرحي مشخص براي ساخت وساز نقطه آسيبي براي شهر گرگان است

در ادامه رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان نيز از نبود طراحي مشخصي براي معماري شهر و راهي در جهت منظر و توجه به هويت معماري، ابراز ناخرسندي كرد و گفت: به دليل اين وجود اين خلا، در شهر مشاهده مي كنيم كه هركسي با هرمعماري و سليقه اي، اقدام به ساخت بنا مي كند كه اين نقطه آسيبي براي شهر گرگان به شمار مي رود.

ناصر گرزين افزود: شهرداري بايد در ايجاد يك نقشه راه مهم براي رفع اين مشكل تلاش كند تا معماري اسلامي در شهر گرگان كه داراي قدمت تاريخي است، اصلاح شود.

اين عضو شوراي اسلامي شهر گرگان خاطر نشان كرد: از ساخت و سازهاي بي هويت و يا با هويت هاي جعلي كه متعلق به فرهنگ شهر گرگان نيست، نگران هستم.

وي با بيان اين نكته كه ما براي حفظ معماري اسلامي كه بخشي از آن برگرفته از قرآن است، وظيفه داريم، افزود: عمق و غناي تمدن اسلامي در معماري ساختمانهاي تاريخي گرگان نمايان است به همين دليل بايد بيش از گذشته به ساخت و ساز و نوع معماري بناها و تطبيق آن با هويت معماري اين منطقه توجه كنيم.

گرزين يكي از راههاي تشويقي برای همگوني بناها با معماري شهر را بخشودگي سازندگان دانست و گفت: پيشنهاد داديم تا آن دسته از سازندگاني كه به بخش معماري توجه خاصي دارند مورد بخشودگي قرار گرفته و تشويقاتي براي آنها داشته باشيم؛ معاونت شهرسازي هم موظف شد در اين رابطه طرح مطالعاتي را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمای هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است که در آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه خیابان‌ها یا میدان‌ها که در آن قرار گرفته است، می گذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین می‌رود.

در بسیاری از شهر های بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ویژه‌ای در ارتباط با سیما و کالبد شهر وجود دارد و گروهی از برجسته‌ترین افراد با تخصص‌‌های مرتبط هنر زیبا‌سازی و زیبایی‌شناسی به کنترل طرح های بزرگ و کوچک معماری و شهری از نقطه نظر هماهنگی نمای بیرونی ساختمان‌ها مي پردازند ازاين رو انتظار مي رود با توجه به اهميت حفظ معماري بناهاي مختص به اين منطقه و رفع آشفتگي كه در معماري شهرهاي استان به وجود آمده انتظار مي رود مسئولين مربوطه براي رفع اين مشكل اقدامات لازم را انجام دهند.

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گزارش از الهام رئوفی فر

عکس از ابوطالب ندری