اولویت مجلس و دولت رفع دغدغه های معیشتی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جلیلیان صبح دوشنبه در همایش تکریم امامزادگان که در حرم مطهر امامزاده حسن (ع) بخش حمیل برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: تمامی مسئولان و دولتمردان باید در راستای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم تلاش کنند و در این راه خود را مسئول و موظف بدانند.

وی افزود: مسئولان باید بدانند که با رای مردم و با انتخاب و تائید آنها در راس کار قرار گرفته اند، لذا باید با خدمتگزاری به آنها جواب این انتخاب و اعتماد مردم را بدهند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس و دولت باید با تعامل و همکاری و تحت نظر مقام معظم رهبری در راستای حل مشکلات معیشتی مردم و افزایش رفاه آنها تلاش کنند.

جلیلیان در ادامه به پیروزی بزرگ مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: اگر چه در جنگ 51 روزه خسارات بسیار زیادی به مردم مظلوم غزه وارد شد اما آنها سرانجام توانستند با استقامت و پایداری شکست دیگری را به رژیم کودک کش اسرائیل تحمیل کنند.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس همچنین به بحث مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای غربی اشاره و خاطر نشان کرد: آمریکایی ها بارها نشان داده اند که در سخنان خود هیچ صداقتی ندارند و تشدید تحریم ها پس از توافق، این موضوع را اثبات می کند.

جلیلیان افزود: ما طی 34 پس از وقوع انقلاب اسلامی و با وجود تمامی فشارها و تحریم ها بر روی اصول و عقاید خود ایستاده ایم و به آمریکا و دیگر قدرت های استکباری هیچ نیازی نداریم.

وی در ادامه به اقدامات تروریستی گروهک داعش اشاره کرد و افزود: این گروهک ساخته و پرداخته کشورهای غربی و از جمله آمریکاست.

جلیلیان ادامه داد: بر اساس قوانین بین المللی تروریست ها محکوم هستند و بر همه مسلمانان لازم است در مقابل آنها به پا خواسته و آنها را سرکوب کنند.

نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس با بیان اینکه ما برای داعش خط قرمز تعیین می کنیم، تصریح کرد: تروریست ها در صورت تعرض به مراکز دینی و یا مرزهای کشور ما به سختی تنبیه خواهند شد.